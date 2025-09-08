Tài xế xe Mercedes khai vượt ẩu là để 'dằn mặt' ô tô không nhường đường 08/09/2025 17:18

(PLO)- CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh và xử lý tài xế xe Mercedes vượt ẩu để “dằn mặt” xe khác khi đang lưu thông trên đường ở TP.HCM.

Ngày 8-9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh xe ô tô con mang biển số 51L-177… có hành vi chuyển làn đột ngột, không có tín hiệu báo trước trên tuyến đường Lê Quang Đạo (hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương, TP.HCM).

Hành vi này suýt gây va chạm với phương tiện lưu thông phía sau.

Tài xế xe Mercedes vượt ẩu để 'dằn mặt' xe khác khi đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trưa cùng ngày, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã xác minh và mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc.

Tài xế được xác định là NHP (27 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM). Tài xế P thừa nhận đã điều khiển phương tiện vượt ẩu và chuyển làn không có tín hiệu để “dằn mặt” do nhiều lần xin vượt nhưng không được. Ngoài ra, P cũng không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe.

CSGT làm việc với NHP (27 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM). Ảnh: PC08

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P về các lỗi: Chuyển làn không có tín hiệu báo trước và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe ô tô.

Theo PC08, mọi hành vi điều khiển phương tiện thiếu ý thức, coi thường quy định pháp luật tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Phòng CSGT, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông: quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, chuyển làn; đi đúng phần đường, làn đường; tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, cần giữ thái độ văn minh, ứng xử có văn hóa để tránh những sự việc đáng tiếc.

PC08 cũng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm được người dân ghi lại và cung cấp sẽ được cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.