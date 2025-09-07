Camera ghi cảnh tài xế xe đầu kéo chạy sai làn, vượt đèn đỏ ở TP.HCM 07/09/2025 04:44

(PLO)- Người dân ghi lại hình ảnh xe đầu kéo vượt đèn đỏ, rồi cung cấp cho cơ quan chức năng.

Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NVT (41 tuổi, ngụ phường Bình Dương) về hành vi điều khiển xe đầu kéo chạy sai làn đường và vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 13.

Phản ánh qua camera hành trình, tài xế xe đầu kéo bị phạt đến 26 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ 25 cùng ngày, từ hình ảnh do người dân cung cấp, ô tô đầu kéo biển số 61H-045… bị ghi nhận chạy vào làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe gắn máy trên Quốc lộ 13.

Sau đó, xe này tiếp tục vượt đèn đỏ tại nút giao đường Hồ Văn Mên và rẽ phải khi đèn tín hiệu đang đỏ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Camera hành trình ghi cảnh tài xế xe đầu kéo điều khiển xe chạy sai làn đường và vượt đèn đỏ.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã xác minh và mời tài xế đến làm việc.

Căn cứ hành vi vi phạm, ông T bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 22 đến 26 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

CSGT làm việc với ông NVT (41 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM). Ảnh: CA

Phòng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt khi có hình ảnh do người dân cung cấp.