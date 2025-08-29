CSGT túc trực điều tiết giao thông, phát nước hỗ trợ người dân về nghỉ Lễ 29/08/2025 19:44

(PLO)- Chiều tối 29-8, hàng ngàn người dân sinh sống ở TP.HCM về quê nghỉ lễ 2-9 khiến nhiều khu vực ùn ứ trong cơn mưa lớn.

Ghi nhận của PV chiều 29-8, hàng ngàn người dân TP.HCM rời thành phố về các tỉnh lân cận nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khiến nhiều cửa ngõ ùn ứ. Thời tiết mưa lớn càng gây khó khăn cho việc di chuyển.

Người dân về quê nghỉ lễ 2-9. Ảnh: PHẠM HẢI

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30-8 đến hết 2-9. Từ khoảng 16 giờ chiều 29-8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, nhiều tuyến cửa ngõ TP.HCM chứng kiến lượng phương tiện tăng đột biến, đặc biệt dòng người về miền Tây, Tây Ninh, Đồng Nai...

Chật vật trong mưa lớn

Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM như vòng xoay An Lạc, đường Kinh Dương Vương, đoạn qua khu vực gần Bến xe Miền Tây và cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Mưa lớn bất ngờ khiến việc đi lại càng thêm vất vả, nhiều người mặc áo mưa, chở theo hành lý kiên nhẫn nhích từng đoạn.

Cửa ngõ phía Tây ùn ứ chiều 29-8. Ảnh: XH

Tại tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua xã Hóc Môn cũng rơi vào cảnh quá tải khi lượng người đổ về Tây Ninh tăng mạnh. Các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm.

Tại đường Đỗ Mười, khu vực TP Thủ Đức cũ, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Cơn mưa bất chợt càng khiến giao thông thêm khó khăn, nhiều xe xếp hàng dài trên đường.

Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Bình Phước ùn ứ kéo dài nhiều km. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Bùi Ngọc Hướng (26 tuổi, quê Tây Ninh, công nhân khu công nghiệp Sóng Thần) cho biết, sau ca làm chiều nay, hai vợ chồng anh nhanh chóng lên đường về Tây Ninh nghỉ lễ.

“Đồ đạc đã chuẩn bị từ đêm trước, nhưng vừa đi được một đoạn thì mưa to, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn”- anh Hướng chia sẻ.

CSGT túc trực điều tiết giao thông, phát nước hỗ trợ người dân

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, lực lượng đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

CSGT túc trực tại điểm nóng giao thông, vừa điều tiết xe, vừa phát nước cho người dân tránh mệt mỏi. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, PC08 phối hợp cùng Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên phát hơn 1.000 chai nước suối hỗ trợ người dân trên hành trình về quê.

Ghi nhận tại nút giao Quốc lộ 13 cũ và đường Đỗ Mười, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT Bình Triệu cùng các lực lượng phối hợp tích cực hỗ trợ người dân. Đây là hoạt động thường niên trong các dịp lễ, Tết, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý, mặc áo mưa rời thành phố về quê nghỉ lễ 2-9. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Phạm Thị Mỹ Duyên, đang chở con nhỏ trên đường về quê nghỉ lễ, chia sẻ: “Khi đi qua khu vực có cán bộ, chiến sĩ công an và đoàn viên phát nước, đồng thời gửi lời chúc, tôi rất vui mừng. Nhân dịp này, tôi cũng chúc các lực lượng sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ người dân trong dịp lễ”.

Ngoài việc hỗ trợ, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ bảo hiểm và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện nhằm hạn chế tai nạn trong kỳ nghỉ lễ.

Một số hình ảnh ghi nhận được chiều 29-8:

Cơn mưa lớn bất chợt kéo dài nhiều người vất vả đội mưa rời thành phố chiều 29-8. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, nhiều người nhanh chóng rời thành phố về quê thăm gia đình. Ảnh: PHẠM HẢI

CSGT túc trực điều tiết giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI