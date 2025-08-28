Chính quyền và doanh nghiệp cùng kết nối vì sự phát triển của phường Long Phước 28/08/2025 20:09

(PLO)– UBND phường Long Phước tổ chức diễn đàn nhằm tăng cường đối thoại, huy động sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển địa phương.

Ngày 28-8, UBND phường Long Phước, TP.HCM tổ chức diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp phát triển cùng phường Long Phước”. Diễn đàn có sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, cùng Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lưu Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Phước nhấn mạnh, doanh nghiệp không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới, phát triển bền vững.

Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Long Phước ra mắt tại sự kiện.

"Sự đồng hành của doanh nghiệp là yếu tố không thể thiếu trong định hướng phát triển của địa phương"- ông Nghĩa nói.

Tại sự kiện, chính quyền phường Long Phước chia sẻ định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2025 - 2030.

Theo quy hoạch, phường Long Phước (được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Long Phước cũ và phường Trường Thạnh) sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu - đào tạo, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Phường đang triển khai kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3…

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đề xuất địa phương quan tâm nâng cấp giao thông nội bộ, mở rộng hệ thống giáo dục, y tế và phát triển du lịch sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Long Phước cũng chính thức ra mắt, nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương.