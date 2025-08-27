Tài xế Xanh SM ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông 27/08/2025 17:21

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Xanh SM) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ tài xế vận tải hành khách.

Cán bộ Phòng CSGT TP.HCM tuyên truyền pháp luật giao thông cho tài xế Xanh SM.

Buổi tuyên truyền diễn ra vào ngày 26-8, với sự tham gia của nhiều tài xế đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Đây là hoạt động thường niên giữa Phòng CSGT và Công ty Xanh SM nhằm góp phần xây dựng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT đã phổ biến các quy định mới trong Luật TTATGT đường bộ năm 2024, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải.

Tài xế Xanh SM chăm chú lắng nghe nội dung phổ biến quy định pháp luật mới.

Đồng thời, phân tích các lỗi vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định, vi phạm nồng độ cồn, không đi đúng làn đường, chuyển hướng, vượt xe sai quy định...

Ngoài phần lý thuyết, lực lượng CSGT còn trực tiếp trao đổi với các tài xế về những tình huống va chạm, tai nạn từng gặp phải, từ đó phân tích nguyên nhân và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống để phòng ngừa tai nạn.

Lực lượng CSGT trao đổi trực tiếp với tài xế về tình huống giao thông thực tế.

PC08 cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người lái xe trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện, cũng như việc ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Dịp này, Phòng CSGT cũng tổ chức cho ban quản lý và toàn bộ tài xế của Xanh SM ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cá nhân trong việc phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.

Đại diện Công ty Xanh SM và tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông.

Phòng CSGT cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, ký cam kết định kỳ cho đội ngũ tài xế, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.