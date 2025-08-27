Ô tô 7 chỗ bị cháy rụi phần đầu trong khu công nghệ cao TP.HCM 27/08/2025 15:55

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi phần đầu xe ô tô 7 chỗ khi đang lưu thông trên đường trong khu công nghệ cao TP.HCM.

Ngày 27-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô 7 chỗ khi đang lưu thông trên đường D1, khu công nghệ cao TP.HCM.

Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trong khu công nghệ cao TP.HCM.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ do anh NVH điều khiển lưu thông trên đường D1, hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đi cầu vượt D1 - Lê Văn Việt.

Khi xe ô tô mới rẽ vô đường D1 khoảng 500 m thì anh H phát hiện luồng khói bốc ra từ nắp capo, anh H nhanh chóng tấp vào lề và kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt nên hô hoán người đi đường hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường xe ô tô 7 chỗ cháy trụi trơ khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế ngay sau đó.

Tại hiện trường, phần đầu xe 7 chỗ cháy trụi trơ khung, nhiều mảnh vỏ nhựa rơi xuống đường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt kịp thời, khống chế đám cháy, không để lan rộng. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PLO, anh H cho biết chiếc ô tô vừa được sửa xong và lấy ra khỏi gara. Khi đang di chuyển đến công ty, phương tiện bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.