Ùn ứ kéo dài nhiều km trên đường Phạm Văn Đồng, xe nhích từng mét 28/08/2025 16:16

(PLO) - Đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu về Linh Xuân rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng từ sáng đến chiều, hàng ngàn phương tiện nhích từng mét dưới cái nắng gay gắt.

Kẹt xe từ sáng đến chiều trên đường Phạm Văn Đồng, người dân vất vả đội nắng di chuyển.

Ghi nhận của PLO vào trưa ngày 28-8, đoạn đường Phạm Văn Đồng từ khu vực cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu hướng đi phường Linh Xuân xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Dòng xe chủ yếu là ô tô, xếp hàng dài nhiều cây số, di chuyển khó khăn.

Lượng xe ra vào một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Từ khoảng 10 giờ sáng, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực tăng cao, đặc biệt tại nút giao Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình. Mặc dù lực lượng chức năng có mặt điều tiết tại một số điểm giao cắt, tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra căng thẳng.

Nhiều tài xế gần như "chôn chân" tại chỗ, các phương tiện di chuyển từng chút một. Một số người điều khiển xe máy phải len lỏi giữa các làn ô tô để thoát ra khỏi khu vực ùn ứ. Thời tiết nắng gắt khiến người dân càng thêm vất vả, mệt mỏi.

Ùn ứ kéo dài nhiều km khiến người dân vất vả di chuyển, đặc biệt là vào khung giờ trưa nắng nóng. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Nguyễn Văn Hướng (tài xế xe công nghệ, ngụ TP.HCM) nói: “Di chuyển qua đoạn này cực kỳ khó khăn. Xe đông quá, chen chúc nhau khiến đoạn đường càng kẹt. Tôi bị kẹt ở đây hơn 30 phút rồi mà chưa thoát khỏi khu vực. Làn ô tô gần như đứng im, xe máy thì len lỏi vào làn ô tô để đi”.

Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ một phần do có sự kiện được tổ chức tại một nhà hàng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khiến lượng phương tiện ra vào khu vực này tăng đột biến.

Tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn đến chiều dù lực lượng chức năng tích cực phân luồng, điều tiết. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển, kéo giảm tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dòng phương tiện nối đuôi kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng trưa 28-8, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng về Linh Xuân bị ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: PHẠM HẢI

Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên dưới cái nắng gắt giữa trưa. Ảnh: PHẠM HẢI

Dòng phương tiện chen kín mặt đường Phạm Văn Đồng hướng về Linh Xuân, nhiều tài xế mệt mỏi vì phải nhích từng chút trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: PHẠM HẢI

Người điều khiển xe máy chật vật luồn lách giữa các làn ô tô để thoát khỏi khu vực kẹt xe. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu vực gần nút giao Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 trở thành điểm nghẽn, xe cộ chen kín các hướng. Ảnh: PHẠM HẢI