Ùn ứ kéo dài nhiều km trên đường Phạm Văn Đồng, xe nhích từng mét

Ghi nhận của PLO vào trưa ngày 28-8, đoạn đường Phạm Văn Đồng từ khu vực cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu hướng đi phường Linh Xuân xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Dòng xe chủ yếu là ô tô, xếp hàng dài nhiều cây số, di chuyển khó khăn.
Từ khoảng 10 giờ sáng, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực tăng cao, đặc biệt tại nút giao Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình. Mặc dù lực lượng chức năng có mặt điều tiết tại một số điểm giao cắt, tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra căng thẳng.
Nhiều tài xế gần như "chôn chân" tại chỗ, các phương tiện di chuyển từng chút một. Một số người điều khiển xe máy phải len lỏi giữa các làn ô tô để thoát ra khỏi khu vực ùn ứ. Thời tiết nắng gắt khiến người dân càng thêm vất vả, mệt mỏi.
Anh Nguyễn Văn Hướng (tài xế xe công nghệ, ngụ TP.HCM) nói: “Di chuyển qua đoạn này cực kỳ khó khăn. Xe đông quá, chen chúc nhau khiến đoạn đường càng kẹt. Tôi bị kẹt ở đây hơn 30 phút rồi mà chưa thoát khỏi khu vực. Làn ô tô gần như đứng im, xe máy thì len lỏi vào làn ô tô để đi”.
Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ một phần do có sự kiện được tổ chức tại một nhà hàng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khiến lượng phương tiện ra vào khu vực này tăng đột biến.
Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển, kéo giảm tình trạng ùn ứ kéo dài.