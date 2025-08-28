Hơn 10 người đập phá quán ăn ở phường Hiệp Bình lúc nửa đêm 28/08/2025 11:02

(PLO)- Công an điều tra nhóm hơn 10 người hành hung, đập phá, đe dọa chủ quán và nhân viên quán ăn ở phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 28-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Hiệp Bình điều tra, làm rõ vụ một nhóm hơn 10 người kéo vào một quán ăn trên đường Đinh Thị Thi đập phá tài sản, đánh đuổi đe dọa khách, chủ quán và nhân viên.

TP.HCM: Nhóm hơn 10 người hành hung, đập phá quán ăn lúc nửa đêm. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25-8, một nhóm hơn 10 người kéo đến quán ăn CH trên đường Đinh Thị Thi hành hung khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời đe dọa đập phá quán.

Theo lời của anh K (chủ quán ăn), nhóm người do người đàn ông tên L (chủ quán ăn khác gần đó) cùng nhiều người khác đã tự ý kéo sang quán, bất ngờ hành hung một khách hàng đang ngồi trong quán của mình mà chưa rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh K đang nghỉ ngơi trong nhà thì nhận được thông tin từ nhân viên báo có người đến đánh đập khách hàng của quán. Nghe vậy, anh K liền ra ngoài tìm hiểu và hỏi “có chuyện gì vậy?”. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên tiếng, anh đã bị ông L lớn tiếng chửi bới.

Bị xúc phạm, anh K không đôi co mà quay trở lại vào trong quán.

Một lúc sau, một người phụ nữ từ quán L tiếp tục sang, chửi bới và đánh vào mặt chủ quán, bất chấp sự can ngăn của nhân viên.

Quán ăn CH bị nhóm hơn 10 người hành hung khách, chủ quán và nhân viên ở phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Chưa dừng lại, khoảng 5 phút sau, ông L quay lại cùng với hơn 10 người khác, tiếp tục la hét, hành hung, đập phá tài sản trong quán, đồng thời đe dọa nếu không xin lỗi sẽ “san bằng” quán trong ngày hôm sau.

Cũng theo anh K, toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm nhóm người trên. Sau sự việc, gia đình lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, vợ chồng tôi và nhân viên mấy hôm nay phải đi khám liên tục vì bị đánh”- anh K nói

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình cho biết đã nắm được sự việc trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ.