Người dân phường Thủ Đức nộp kiếm, súng hơi, súng điện

Sáng 29-8, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Ngày hội giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường và Trung tá Huỳnh Thị Cẩm, Phó Trưởng Công an phường, cùng sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân địa phương.
Sự kiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong hơn một giờ tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 50 mã tấu, dao kiếm tự chế, súng điện, súng hơi và nhiều viên đạn chưa qua sử dụng.
Theo ghi nhận, người dân đến giao nộp đều được tặng một phần quà là thùng mì gói như một hình thức khích lệ tinh thần tự giác, hợp tác với chính quyền.
Em Nguyễn Công B (17 tuổi, học sinh, ngụ tại phường Thủ Đức) mang đến một mã tấu tự chế cất giữ nhiều năm. B chia sẻ: Trước đây, tôi được một người bạn cho với suy nghĩ giữ để phòng thân. Ở tuổi thanh thiếu niên, tôi từng có nhiều suy nghĩ bồng bột. "Nhưng càng để lâu, tôi càng lo ngại nó có thể khiến mình trở thành mối nguy hiểm cho xã hội, nên hôm nay tôi quyết định mang đi giao nộp”- B nói.
Tương tự, ông Trần Trọng Ng ngụ tại phường Thủ Đức, cho biết cách đây vài ngày, trong lúc dọn dẹp xung quanh nhà thì phát hiện bốn viên đạn có kích thước khá lớn, chưa qua sử dụng.
“Lo ngại có thể gây nguy hiểm cho người thân và hàng xóm, tôi quyết định mang đến giao nộp. Công an phường tổ chức buổi tiếp nhận hôm nay, người dân chúng tôi rất ủng hộ. Chỉ trong một giờ đã thu gom được rất nhiều vũ khí. Nếu những thứ này còn tồn tại ngoài xã hội thì rất nguy hiểm”- ông Nguyên nói.
Theo Công an phường Thủ Đức, hoạt động này không chỉ góp phần thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm còn tồn đọng trong dân mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi phát động: