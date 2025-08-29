Người dân phường Thủ Đức nộp kiếm, súng hơi, súng điện 29/08/2025 11:32

(PLO)- Hơn 50 dao kiếm tự chế, súng hơi, súng điện và nhiều viên đạn cỡ lớn được người dân trên địa bàn phường Thủ Đức giao nộp.

Sáng 29-8, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Ngày hội giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường và Trung tá Huỳnh Thị Cẩm, Phó Trưởng Công an phường, cùng sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân địa phương.

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Ngày hội giao nộp vũ khí nguy hiểm, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ảnh: PHẠM HẢI

Sự kiện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong hơn một giờ tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 50 mã tấu, dao kiếm tự chế, súng điện, súng hơi và nhiều viên đạn chưa qua sử dụng.

Theo ghi nhận, người dân đến giao nộp đều được tặng một phần quà là thùng mì gói như một hình thức khích lệ tinh thần tự giác, hợp tác với chính quyền.

Đông đảo người dân hưởng ứng tích cực tại buổi vận động. Ảnh: PHẠM HẢI

Em Nguyễn Công B (17 tuổi, học sinh, ngụ tại phường Thủ Đức) mang đến một mã tấu tự chế cất giữ nhiều năm. B chia sẻ: Trước đây, tôi được một người bạn cho với suy nghĩ giữ để phòng thân. Ở tuổi thanh thiếu niên, tôi từng có nhiều suy nghĩ bồng bột. "Nhưng càng để lâu, tôi càng lo ngại nó có thể khiến mình trở thành mối nguy hiểm cho xã hội, nên hôm nay tôi quyết định mang đi giao nộp”- B nói.

Người dân ghi thông tin tự nguyện giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ,... Ảnh: PHẠM HẢI

Tương tự, ông Trần Trọng Ng ngụ tại phường Thủ Đức, cho biết cách đây vài ngày, trong lúc dọn dẹp xung quanh nhà thì phát hiện bốn viên đạn có kích thước khá lớn, chưa qua sử dụng.

“Lo ngại có thể gây nguy hiểm cho người thân và hàng xóm, tôi quyết định mang đến giao nộp. Công an phường tổ chức buổi tiếp nhận hôm nay, người dân chúng tôi rất ủng hộ. Chỉ trong một giờ đã thu gom được rất nhiều vũ khí. Nếu những thứ này còn tồn tại ngoài xã hội thì rất nguy hiểm”- ông Nguyên nói.

Ông Trần Trọng Ng giao nộp 4 viên đạn kích thước lớn chưa qua sử dụng được phát hiện khi dọn dẹp xunh quanh nhà. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Công an phường Thủ Đức, hoạt động này không chỉ góp phần thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm còn tồn đọng trong dân mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi phát động:

Công an phường Thủ Đức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và pháo do người dân tự giác giao nộp trong chương trình tuyên truyền pháp luật. Ảnh: PHẠM HẢI



Công an phường Thủ Đức kiểm tra và tiếp nhận các loại dao kiếm, vũ khí, đạn cỡ lớn được người dân giao nộp trong sáng 29-8. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân tự nguyện giao nộp một cây súng hơi được cất giữ tại nhà nhiều năm. Ảnh: PHẠM HẢI

Một người dân mang mã tấu, kiếm tự chế,... đến giao nộp tại ngày hội, góp phần cùng lực lượng công an xây dựng môi trường sống an toàn, không có vũ khí nguy hiểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Hơn 50 phần quà được trao tận tay người dân tham gia giao nộp vũ khí, thể hiện sự khuyến khích và ghi nhận từ chính quyền địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI