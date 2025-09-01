TP.HCM: CSGT tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 2-9 01/09/2025 18:56

(PLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 2-9 kéo dài bốn ngày, khi lưu lượng phương tiện dự báo sẽ tăng cao.

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP.HCM (PC08) cho biết đơn vị đang tăng cường các mặt công tác nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 2-9.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM hỗ trợ người dân trên đường về quê. Ảnh: PH

Đặc biệt, tối 2-9, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại ba điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm TP mới (phường Bình Dương) và quảng trường Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Để phục vụ người dân đến xem pháo hoa, CSGT sẽ bố trí lực lượng phân luồng, xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng CSGT Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PH

Theo PC08, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay là dịp để người dân về quê, du lịch, tham quan, vui chơi. Dự báo lượng phương tiện sẽ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc, nhất là trong ngày đầu tiên và ngày cuối kỳ nghỉ.

Từ chiều 29-8, lực lượng CSGT toàn TP đã được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ, sân bay, bến xe… để phân luồng, điều tiết, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi. Hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật cũng được sử dụng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống ùn ứ.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ảnh: PH

Song song, CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, quá tải trọng, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe, không chấp hành tín hiệu giao thông, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

Ngoài đường bộ, lực lượng chức năng cũng siết chặt kiểm tra hoạt động vận tải đường thủy, tập trung vào các hành vi như chở quá số người, lập “bến cóc”, không trang bị dụng cụ cứu sinh, không giấy phép lái phương tiện hoặc chứng chỉ chuyên môn.