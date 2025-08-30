CSGT sử dụng flycam giám sát tình hình giao thông ngày đầu nghỉ Lễ 2-9

Sáng 30-8, ghi nhận tại nút giao An Phú, TP.HCM, lượng xe từ trung tâm đổ về các tuyến cửa ngõ tăng cao trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, tuy nhiên tình hình giao thông vẫn trong tầm kiểm soát.
Từ sáng sớm, nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM bằng xe cá nhân để về quê, đi du lịch. Tại đường Mai Chí Thọ và các nhánh rẽ vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng phương tiện đông, xe di chuyển chậm, một số đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ, CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết.
Khu vực hướng về cảng Cát Lái cũng ghi nhận xe đông, tuy nhiên các phương tiện chủ yếu giảm tốc chứ không dừng hẳn. Ùn ứ nhẹ xảy ra tại một số điểm nhưng nhanh chóng được giải tỏa.
Đội CSGT Đội Cát Lái phối hợp với Cục CSGT túc trực tại nút giao An Phú để điều tiết, phân luồng giao thông, ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, tại giao lộ Lương Định Của - Mai Chí Thọ, CSGT luôn có mặt để hướng dẫn và phân luồng từ xa.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM luôn túc trực tại các phòng nghiệp vụ, sử dụng các biện công nghệ như quan sát qua camera an ninh, sử dụng flycam để giám sát tình hình giao thông, hỗ trợ xử lý nhanh các sự cố, vi phạm.
Một số hình ảnh ghi nhận được sáng 30-8:
Phòng Cảnh sát giao thông thông tin đến người dân một số lộ trình thay thế cho nút giao An Phú, từ TP.HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây:
Lộ trình 1: TP.HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → Đồng Nai (lưu ý đoạn 320m đường cong trải đá, tốc độ tối đa 30 km/h).
Lộ trình 2: TP.HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 → Đồng Nai.
Lộ trình 3: TP.HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Đồng Nai.