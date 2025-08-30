CSGT sử dụng flycam giám sát tình hình giao thông ngày đầu nghỉ Lễ 2-9 30/08/2025 11:24

(PLO)- CSGT sử dụng camera, flycam để theo dõi tình hình từ sớm, từ xa chủ động phân luồng nên không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trong ngày đầu nghỉ lễ.

VIDEO: Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng camera, flycam để giám sát tình hình giao thông, hỗ trợ xử lý nhanh các sự cố, vi phạm.

Sáng 30-8, ghi nhận tại nút giao An Phú, TP.HCM, lượng xe từ trung tâm đổ về các tuyến cửa ngõ tăng cao trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9, tuy nhiên tình hình giao thông vẫn trong tầm kiểm soát.

CSGT túc trực phân luồng, ùn ứ nhẹ ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Từ sáng sớm, nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM bằng xe cá nhân để về quê, đi du lịch. Tại đường Mai Chí Thọ và các nhánh rẽ vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng phương tiện đông, xe di chuyển chậm, một số đoạn xảy ra tình trạng ùn ứ, CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết.

Khu vực hướng về cảng Cát Lái cũng ghi nhận xe đông, tuy nhiên các phương tiện chủ yếu giảm tốc chứ không dừng hẳn. Ùn ứ nhẹ xảy ra tại một số điểm nhưng nhanh chóng được giải tỏa.

Phòng CSGT phối hợp lực lượng Cục CSGT điều tiết luồng xe vào cao tốc, không để xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Đội Cát Lái phối hợp với Cục CSGT túc trực tại nút giao An Phú để điều tiết, phân luồng giao thông, ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, tại giao lộ Lương Định Của - Mai Chí Thọ, CSGT luôn có mặt để hướng dẫn và phân luồng từ xa.

Thông qua camera giám sát, flycam CSGT kịp thời điều tiết các dòng xe đông tại cửa ngõ TP.HCM sáng đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM luôn túc trực tại các phòng nghiệp vụ, sử dụng các biện công nghệ như quan sát qua camera an ninh, sử dụng flycam để giám sát tình hình giao thông, hỗ trợ xử lý nhanh các sự cố, vi phạm.

Một số hình ảnh ghi nhận được sáng 30-8:

Ghi nhận dòng xe hướng ra khỏi trung tâm TP.HCM sáng 30-8 tăng cao nhưng vẫn di chuyển ổn định. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê, đi du lịch dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: PHẠM HẢI

Không khí rời thành phố sáng 30-8 nhộn nhịp nhưng trật tự, không còn cảnh chen lấn, kẹt xe như các năm trước. Ảnh: PHẠM HẢI

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển rời TP.HCM từ sáng sớm để tránh kẹt xe dịp nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Dù lượng phương tiện tăng đột biến, giao thông tại các điểm nóng vẫn thông suốt trong sáng đầu nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI