Sập cần cẩu tại công trường Vành đai 3, một công nhân tử vong 03/09/2025 18:57

(PLO)- Cần cẩu bị đứt cáp rồi sập xuống khu vực thi công đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình, TP.HCM khiến một công nhân tử vong, một người bị thương nặng.

Chiều 3-9, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đứt cáp khiến cần cẩu sập xuống công trường thi công tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình làm một công nhân tử vong và một người bị thương nặng.

Đứt cáp cần cẩu tại công trường Vành đai 3, một công nhân tử vong. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại gói thầu XL5, gần khu vực nút giao Tân Vạn, một cần cẩu bất ngờ bị đứt cáp, sập xuống khu vực thi công khiến hai công nhân bị đè trúng.

Một người bị thương nặng và không qua khỏi sau khi được sơ cứu tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc khiến người dân tập trung đông theo dõi. Ảnh: XH

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc phạm vi thi công do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC phụ trách.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.