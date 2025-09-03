Tai nạn giao thông ở Đồng Nai giảm mạnh dịp lễ 2-9 03/09/2025 16:20

(PLO)- Trong bốn ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tỉnh Đồng Nai xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết sáu người, bị thương chín người giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 3-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về tình hình giao thông trên địa bàn trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30-8 đến 2-9).

Theo đó, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết sáu người, bị thương chín người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm cả ba tiêu chí, giảm 11 vụ, giảm bảy người chết và giảm hai người bị thương.

CSGT Đồng Nai điều tiết giao thông trong dịp 2-9.

Dịp này, lực lượng CSGT Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng trên các tuyến Quốc lộ, lập các điểm chốt để xử lý 911 trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trên địa bàn không để xảy ra đua xe trái phép, tình hình ANTT được giữ vững.

CSGT Đồng Nai còn phát tặng 40.000 chai nước suối, 9.200 khăn lạnh hỗ trợ người dân đi đường; thăm hỏi, tặng quà và tiền mặt 10 triệu đồng cho trẻ em, người khó khăn, kịp thời đưa một phụ nữ bị co giật đi cấp cứu và xử lý sạt lở, đất đá tràn ra đường trên Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14.