3 nữ công an cứu 1 phụ nữ bị tai nạn giao thông ở Đắk Lắk 31/08/2025 15:32

(PLO)- Trên đường đi công tác về, 3 nữ công an ở Đắk Lắk đã kịp thời sơ cứu, hỗ trợ một phụ nữ bị tai nạn do vừa lái xe vừa ngủ gật.

Ngày 31-8, Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết 3 nữ cán bộ của đơn vị cùng một cán bộ xã đã kịp thời sơ cứu, đưa người dân bị nạn đi cấp cứu.

Công an cùng nhân viên y tế hỗ trợ đưa bà Oanh đến bệnh viện. Ảnh: N.D

Theo Thiếu tá Đô, hành động của 3 nữ công an đã lan tỏa hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cùng ngày, bà Vũ Thị Oanh (58 tuổi, trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), đã gửi lời cảm ơn đến 3 nữ công an và những người đã trực tiếp hỗ trợ bà khi bị tai nạn.

Theo bà Oanh, hôm 30-8, bà lái xe máy trên tuyến tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Wer. Do vừa lái xe vừa ngủ gật nên bà bị giật mình, té xuống đường và bị thương nặng ở chân.

Cùng thời điểm bà bị té, có 3 nữ công an và một số người trong đoàn công tác đi tặng quà cho người nghèo về đã phát hiện, kịp thời sơ cứu, đưa bà đến bệnh viện.

“Tôi được đưa vào bệnh viện kịp thời, xe máy thì được đưa về nhà. Tôi thực sự rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi khi bị tai nạn”, bà Oanh viết trên trang cá nhân.

Trước đó ngày 30-8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương trình “Chung tay vì cộng đồng, tiếp sức trẻ em đến trường” và thực hiện mô hình “Thắp hy vọng cho cuộc sống ấm no” tại xã Ea Súp và xã Cư M’lan, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Oanh được sơ cứu, nẹp chân sau khi tự té xe. Ảnh: N.D

Khoảng 13 giờ cùng ngày, 3 nữ công an gồm: Thiếu tá Bùi Thị Lan, Đại úy Nguyễn Thị Thu Trang, Đại úy Hoàng Thị Phương Thảo và anh Nguyễn Thành Đạt (cán bộ Văn phòng UBND xã Hòa Phú) trên đường trở về thì gặp bà Oanh bị tai nạn ngay địa phận xã Ea Wer.