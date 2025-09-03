Ngập nặng trong đêm, người dân chật vật dọn dẹp đến khuya 03/09/2025 08:23

(PLO)- Cơn mưa kéo dài nhiều giờ vào tối 2-9 khiến một số tuyến đường tại TP Thủ Đức cũ bị ngập nặng trong đêm, nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ trong dòng nước đen ngòm.

VIDEO: Ngập nặng trong đêm, người dân chật vật dọn dẹp đến khuya.

Tối 2-9, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường ở TP Thủ Đức cũ bị ngập sâu. Ghi nhận của PV lúc khoảng 20 giờ 30, tại đường số 9 và đường Dương Văn Cam (phường Linh Xuân) nước ngập hơn nửa bánh xe khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cơn mưa lớn kèm dòng nước khu vực cao đổ về, nhiều đoạn nước ngập không kịp rút. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân buộc phải xuống xe dắt bộ trong dòng nước đen ngòm.

Người đàn ông cố thoát khỏi dòng nước đen ngòm, bì bõm giữa đêm mưa ở đường số 9. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Mỹ Duyên (25 tuổi) cho biết hôm nay Lễ 2-9 nên qua nhà bạn chơi, khi về đến khu vực đường số 9, phường Linh Xuân thì gặp mưa lớn kèm ngập.

“Nước lên nhanh lắm, xe tôi chết máy ngay đầu đường, phải dắt bộ vô hẻm. Đường tối, nước che cả nắp cống, rất nguy hiểm”- chị Duyên chia sẻ.

Lo ngại nước tràn vào nhà, nhiều hộ dân hai bên tuyến đường đã túc trực, canh nước dâng. Một số người tranh thủ thời điểm nước rút nhẹ để dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy nhằm tránh ngập sâu hơn.

Cơn mưa lớn xuất hiện kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, người dân đi lại khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Đặng Thị Mỹ (65 tuổi, sống gần khu vực chợ Thủ Đức) chia sẻ: “Dân ở đây quen rồi, cứ mưa xuống là ngập. Ban ngày còn đỡ vì thấy mà dọn, chứ ban đêm là phải thay phiên nhau canh nước. Lỡ nước tràn vào thì còn kịp kê đồ, chắn cửa.”

Lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ phường Linh Xuân cũng đã có mặt tại hiện trường từ sớm để hỗ trợ người dân. Các tình nguyện viên dùng cọc tre và rào chắn để cảnh báo vị trí các miệng cống bị ngập nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông, dọn rác tấp vào miệng cống do dòng nước cuốn về.

Đoàn viên phường Linh Xuân dọn dẹp rác bị nước cuốn đọng lại miệng cống nhằm rút nước nhanh đảm bảo an toàn cho người qua lại. Ảnh: PHẠM HẢI

“Chúng tôi chia nhau túc trực tại các điểm thường xuyên bị ngập để hỗ trợ bà con, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, tối đến càng nguy hiểm cho bà con” - một đoàn viên phường Linh Xuân cho biết.

Đến hơn 22 giờ, mưa bắt đầu ngớt nhưng một số tuyến đường vẫn còn ngập cục bộ, nước rút chậm. Người dân vẫn tiếp tục dọn dẹp, thu gom rác và kiểm tra cửa nẻo phòng nước tràn vào nhà trong đêm.

Dòng nước ngập gần hơn nửa bánh xe khiến người dân phải cố gắng vượt qua đoạn đường ngập để quay trở về. Ảnh: PHẠM HẢI

Công nhân môi trường dọn rác tấp vào miệng cống sau mưa lớn, giúp nước rút nhanh trên tuyến đường Dương Văn Cam. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân dùng ván gỗ, tôn chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà khi trời vẫn còn mưa lâm râm. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân nhanh chóng thu gom rác thải để tránh làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước sau cơn mưa lớn kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân bì bõm vượt qua dòng nước ngập sâu, lưu thông khó khăn tránh hư xe máy giữa đêm tối. Ảnh: PHẠM HẢI

Thanh niên tình nguyện dọn rác trước miệng cống, giúp thoát nước sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Ảnh: PHẠM HẢI

Người phụ nữ vượt qua dòng nước ngập, cố gắng tìm đoạn đường cao hơn để tiếp tục di chuyển. Ảnh: PHẠM HẢI

Người dân tất tả dọn rác trước cửa nhà sau trận mưa lớn khiến nước ngập sâu kéo dài đến khuya. Ảnh: PHẠM HẢI