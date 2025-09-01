Người dân nhận quà 2-9: ‘Cảm giác thật ấm lòng!’ 01/09/2025 16:56

(PLO)- Hàng ngàn người dân các phường ở TP.HCM đã đến UBND phường nhận quà 2-9, trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày Tết Độc lập.

Chiều 1-9, tại nhiều phường như Hiệp Bình, Linh Xuân, Thủ Đức, không khí vui tươi, ấm áp tràn ngập khi người dân phấn khởi đến UBND phường nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Người dân ấm lòng khi nhận quà trong ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại phường Thủ Đức, đầu giờ chiều người dân đã đến 5 địa điểm trên địa bàn phường phân công để nhận phần quà 100.000 đồng do chính quyền địa phương trao tặng. Không khí tại đây rộn ràng, tươi vui khi từng lượt người già, trẻ nhỏ, các hộ gia đình lần lượt đến nhận quà trong niềm xúc động và hài lòng.

Theo hướng dẫn từ phường, chủ hộ sẽ đại diện gia đình đến nhận quà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn dẫn theo người thân, con cháu để cùng cảm nhận không khí ấm áp của ngày lễ lớn của dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Đức vui sướng khi nhận được quà mừng ngày Quốc Khánh. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Nguyễn Ngọc Đức (73 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ niềm vui khi được đích thân cán bộ trao tận tay phần quà: “Cảm giác thật ấm lòng! Phường tổ chức chu đáo, bà con rất vui vì được chính quyền quan tâm sát sao, hôm nay tôi đại diện cho gia đình được nhận 1 triệu đồng”.

Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng món quà mang ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Độc lập.

Cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương phối hợp hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan để việc nhận quà được thuận lợi, nhanh gọn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại phường Hiệp Bình, hình ảnh những cụ già tóc bạc phơ, dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt rạng ngời khi đến nhận quà khiến nhiều người xúc động. Các cán bộ phường tận tình hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân, đặc biệt là các cụ cao tuổi không quen dùng điện thoại thông minh hay ứng dụng VNeID.

Ông Nguyễn Văn Hoa (65 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) xúc động cầm trên tay 300.000 đồng, phần quà dành cho ba nhân khẩu trong gia đình. “Tôi đi nhận thay vợ và con trai đều đang bệnh nặng. Món quà nhỏ nhưng ấm áp tình người, khiến tôi thấy mình được quan tâm, được sẻ chia trong ngày lễ trọng đại này” - ông Hoa chia sẻ.

Cán bộ phường Hiệp Bình hướng dẫn người dân cao tuổi ký nhận quà 2-9 bằng tiền mặt thay vì qua ứng dụng. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV PLO, đại diện lãnh đạo phường Hiệp Bình cho biết phường đã triển khai kế hoạch phát quà và thông báo đến toàn hộ dân, phân công nhân sự hỗ trợ người dân và bảo đảm mọi đối tượng đều được nhận quà đúng, đủ, không để sót ai.

Tại phường Linh Xuân, ghi nhận vào chiều cùng ngày, nhiều người dân đã nhận được tiền qua ngân hàng nhờ đăng ký trên ứng dụng VNeID. Những người chưa đăng ký nhận qua ứng dụng có thể đến nhận trực tiếp tại các địa điểm được UBND phường bố trí từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 1-9 và từ 7 giờ 30 đến 18 giờ ngày 2-9.

Đại diện phường và người dân chụp ảnh kỉ niệm trong niềm vui của cả nước ngày Quốc Khánh. Ảnh: PHẠM HẢI

Chủ hộ có thể đại diện các thành viên trong gia đình đến nhận quà. Công tác tổ chức tại phường được sắp xếp khoa học, linh hoạt theo từng khu phố để tránh ùn ứ và bảo đảm thuận lợi cho người dân.

Cụ bà Nguyễn Thị Dết (83 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) cho biết hôm nay, đại diện gia đình nhận 900.000 ngàn đồng và rất vui mừng.

“Tôi đến đây được ưu tiên rất nhiều, từ ngoài cổng tôi đã được hướng dẫn, vào ký nhận tiền hết khoảng 5 phút, đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi thời điểm này, tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương đã hết mực hỗ trợ” - cụ Dết chia sẻ.

Lực lượng túc trực hỗ trợ người dân đến làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Linh Xuân cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến niềm vui cho bà con nhân dịp lễ lớn của dân tộc. Được chứng kiến sự phấn khởi của người dân là động lực để chính quyền tiếp tục nỗ lực phục vụ và chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn nữa".

Đầu giờ chiều, mặc dù nắng nóng nhưng đông đảo người dân háo hức xếp hàng nhận quà. Ảnh: PHẠM HẢI

Không khí đón Tết Độc lập tại các phường thuộc TP Thủ Đức cũ năm nay không chỉ sôi nổi mà còn đong đầy nghĩa tình, khẳng định tinh thần “Nhà nước và nhân dân đồng hành” vì một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho mọi người.

Từ ngoài cổng đã có các lực lượng phối hợp hỗ trợ hướng dẫn vào đúng khu phố để thuận tiện cho việc nhận quà. Ảnh: PHẠM HẢI