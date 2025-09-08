TP.HCM: Nhiều người bị té ngã khi qua dãy nắp cống đầu hẻm 942 Kha Vạn Cân 08/09/2025 18:23

(PLO)- Hàng loạt người đi đường bị té ngã khi lưu thông qua đầu hẻm 942 đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM (kéo dài khoảng 30 m) do nắp cống mới lắp có bề mặt trơn...

Chiều 8-9, nhiều người dân sinh sống và lưu thông qua đầu hẻm 942 Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM phản ánh tình trạng mặt nắp cống trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm vào những ngày mưa.

Đoạn đường dài khoảng 30 m này đã ghi nhận hàng loạt trường hợp người đi xe máy bị té ngã.

Hàng loạt người dân té ngã khi qua dãy nắp cống đầu hẻm 942 Kha Vạn Cân. VIDEO: PHẠM HẢI

Anh Trần An Phú (42 tuổi), người dân kinh doanh gần khu vực chứng kiến hàng loạt trường hợp người dân bị té ngã khi đi qua dãy nắp cống đầu hẻm 942 đường Kha Vạn Cân (hẻm Đại Đồng), phường Thủ Đức. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận của PV, nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực này phải chạy thật chậm, nhiều người chủ động rà hai chân xuống đường để giữ thăng bằng. Tuy vậy, vẫn có trường hợp bị trượt bánh xe, ngã ra đường gây trầy xước, chảy máu.

Anh Trần An Phú (42 tuổi), người dân kinh doanh gần khu vực, cho biết đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là khi trời mưa.

“Chiều hôm qua, hai cụ già đi bộ bị trượt, ngã xoài ra đường. Tôi chạy ra đỡ thì thấy một cụ bị tím bầm chân và chảy máu. Đoạn này trời mưa trơn dữ lắm, đi không khéo là ngã ngay” - anh Phú chia sẻ.

Nhiều người dân địa phương khi đi qua khu vực này phải di chuyển thật chậm, rà hai chân xuống đường để giữ thăng bằng. Ảnh: PHẠM HẢI

Một người dân sống trong hẻm cho hay kể từ khi địa phương lắp đặt hệ thống nắp cống mới nhằm chống ngập, tình trạng ngập úng đã được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, viền mặt nắp cống bằng kim loại, ở giữa là bê tông, các nắp cống đặt liên tiếp kéo dài khoảng 30 m, không có độ ma sát khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện trời mưa.

Nhiều người dân chủ động rà hai chân xuống đường để giữ thăng bằng khi đi qua khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Hẻm 942 Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM, là một hẻm nhỏ, phần đầu hẻm rộng khoảng 2 m, đủ cho hai xe máy tránh nhau. Dù bề mặt nhỏ, hẻm này vẫn là tuyến đường được nhiều người dân địa phương lựa chọn để lưu thông hằng ngày.

Từ hẻm 942, người dân có thể dễ dàng lưu thông ra các trục đường lớn như Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, hẻm này cũng giúp rút ngắn quãng đường di chuyển so với việc đi vòng qua các tuyến đường chính đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm.

Hàng loạt người dân bị té ngã khi lưu thông qua dãy nắp cống đoạn qua đầu hẻm 942 Kha Vạn Cân. Ảnh: PHẠM HẢI

Tuy nhiên, chính vì lưu lượng phương tiện qua lại thường xuyên, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều tối nên tình trạng mặt đường trơn trượt do nắp cống tại đầu hẻm càng trở nên đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Khu vực đầu hẻm 942 đường Kha Vạn Cân. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND phường Thủ Đức cho hay đã tiếp nhận phản ánh và sẽ kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.