Người dân vui khi điểm trơn trượt hẻm 942 Kha Vạn Cân được khắc phục 10/09/2025 13:50

(PLO)- Sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, điểm trơn trượt tại đầu hẻm 942 Kha Vạn Cân đã được khắc phục tạm thời.

Ngày 10-9, nhiều người dân sinh sống tại khu vực hẻm 942 Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM bày tỏ sự phấn khởi khi tình trạng mặt đường trơn trượt do nắp cống gây nguy hiểm đã được khắc phục tạm thời.

Người dân vui mừng khi điểm trơn trượt tại hẻm 942 Kha Vạn Cân được khắc phục.

Theo ghi nhận, trước đó, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, bị té ngã do mặt đường bị trơn trượt, nhất là khi trời mưa. Nguyên nhân là do một đoạn nắp cống viền sắt được lắp đặt ngay đầu hẻm có bề mặt không đảm bảo độ bám.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thùy Hương (60 tuổi) cho biết: “Tôi từng chứng kiến người dân bị ngã khi đi qua khu vực này, nhất là lúc trời mưa, nhìn thấy rất xót xa. May mà có báo hỗ trợ thông tin đến cơ quan chức năng nên nay đã được tạm khắc phục, bà con mừng lắm.”

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương (60 tuổi), người dân trong khu vực vui mừng khi điểm trơn trượt do nắp cống được khắc phục. Ảnh: PHẠM HẢI

Tương tự, ông Nguyễn Văn Liêm (57 tuổi), sống gần khu vực cho biết sáng nay thấy người dân đi qua đây không còn phải rà chân hay sợ trượt ngã như trước, ai gặp cũng yên tâm.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm, khu này trước mưa lớn là ngập, nay có cống mới đã đỡ ngập rõ rệt. Tuy nhiên, do mặt nắp cống trơn nên lại tiềm ẩn nguy cơ té ngã. Tối qua thấy công nhân đến xử lý, sáng nay mặt đường hẻm đã an toàn hơn, thật là tốt”- ông Liêm nói.

Ông Nguyễn Văn Liêm (57 tuổi) mừng rỡ khi sáng ngủ dậy đã thấy con hẻm được trải áo mới, người dân lưu thông qua khu vực được an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng trơn trượt tại đây, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đã kiểm tra, giám sát và khắc phục tạm thời bằng cách trải nhựa gia cố bề mặt nắp cống, chừa lại khoảng 1 - 2 nắp để hạn chế trơn trượt cho người dân lưu thông qua khu vực.

Từ hẻm 942, người dân có thể dễ dàng lưu thông ra các trục đường lớn như Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng. Ảnh: PHẠM HẢI



Được biết, để giảm tình trạng ngập úng vào mùa mưa tại khu vực chợ Thủ Đức, đơn vị thi công đã xây dựng hệ thống cống thoát nước tạm thời từ đường Kha Vạn Cân dẫn vào hẻm 942, xả ra Rạch Thủ Đức.

Hiện người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý lâu dài, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.