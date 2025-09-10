TP.HCM: Người đàn ông nghi bị điện giật tử vong khi đang rửa xe 10/09/2025 21:37

(PLO)- Trong lúc bật máy bơm nước để rửa xe, một người đàn ông nghi bị điện giật tử vong tại bãi xe trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP.HCM.

Tối 10-9, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Hữu tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong nghi do bị điện giật.

Hiện trường khu vực nơi người đàn ông ở TP.HCM nghi bị điện giật tử vong khi đang rửa xe.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện anh ĐTH (42 tuổi, quê Bình Phước cũ) nằm bất động trong bãi xe thuộc khu vực đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu.

Lại gần kiểm tra, người dân thấy nạn nhân đã tử vong, xung quanh có dấu hiệu cháy xém và bốc khói. Hàng xóm lập tức ngắt cầu dao điện và trình báo công an.

Qua tìm hiểu, anh H là nhân viên sửa xe tại một garage nằm trong khuôn viên bãi xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân được cho là đang bật máy bơm để rửa xe máy thì xảy ra sự cố.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Hữu có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.