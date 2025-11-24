Bàn thờ không di ảnh và câu chuyện về những người ngã xuống dòng nước lũ vì người thân 24/11/2025 06:07

(PLO)- Nhiều người ở Đắk Lắk vượt lũ, tìm cách ứng cứu người thân. Thế nhưng, họ không may bị nạn, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.

Ngày 24-11, từng đoàn xe chở theo nhiều lương thực, thực phẩm từ khắp nơi đổ về phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cứu trợ bà con vùng lũ, những người đã chịu nhiều khổ cực trong những ngày qua.

Bàn thờ không di ảnh...

Cùng ngày, thời tiết phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn có mưa nhẹ. Trong căn nhà nhỏ tại thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, bà Lê Thị Kim Ngân (40 tuổi), vừa lau dọn nhà cửa, vừa lo nhang khói cho chồng.

Bà Ngân khóc nghẹn mỗi lần nhớ lại khoảng khắc chồng cùng hai cháu rơi xuống nước lũ. Ảnh: M.M

Thấy có người đến hỏi chuyện, bà Ngân ngồi bệt xuống nền nhà còn ẩm ướt, buộc lại chiếc khăn tang rồi nghẹn giọng, kể khoảnh khắc đau đớn, khiến hai vợ chồng mãi mãi lìa xa nhau.

“Chồng tôi và hai cháu chới với trong dòng nước ngay trước mặt tôi. Vậy mà tôi không cứu được, chỉ biết gào thét trong vô vọng”, bà Ngân nói.

Theo bà Ngân, chiều 19-11, lũ cuốn về quá nhanh, ai nấy trong thôn đều nháo nhào bỏ chạy. Lúc đó, vợ chồng bà Ngân cũng ôm hai con chạy sang nhà cao tầng của xóm giềng tá túc.

Thế nhưng, khi nghe tin hai cháu ruột là NLAT (13 tuổi) và NĐT (9 tuổi), còn kẹt lại trong căn nhà cấp bốn, ông Nguyễn Minh Khánh (42 tuổi, chồng bà Ngân) vội chèo ghe đi cứu.

“Ổng chèo ghe chở hai cháu nhỏ đến gần chỗ tôi thì có dòng nước xoáy mạnh cuộn tới. Trong tích tắc, chiếc ghe chao đảo rồi đổ ụp xuống giữa dòng nước chảy xiết”, bà Ngân kể, giọng nghẹn lại.

Lặng đi một lúc, bà Ngân nói tiếp, khi nhìn thấy cánh tay chồng đưa lên, nghe tiếng các cháu kêu cứu, bà cũng như mọi người trên bờ muốn nhào xuống cứu. Tuy nhiên, mực nước cao và đang xoáy mạnh đã cản bước mọi người.

“Lúc đó, nước xoáy mạnh lắm, ai lao xuống chắc chắn cũng chết theo”, bà Ngân kể.

Sau ngày chồng chết, nước lũ vẫn dâng cao, gây ngập vùng quê nơi bà Ngân ở thêm nhiều ngày mới rút.

Người vợ đau xót khi không cứu được chồng giữa dòng lũ. Ảnh M.M

Giữa cảnh bộn bề, thiếu thốn, bà Ngân tranh thủ lo hậu sự cho chồng rồi lập một bàn thờ chưa có di ảnh để nhang khói, khiến ai nhìn thấy cũng nhói lòng.

Cha của hai cháu nhỏ là ông Nguyễn Duy Thanh (46 tuổi, anh ruột ông Khánh), đau đớn cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông vào TP.HCM làm công nhân, gửi hai con ở nhà cho ông bà nội.

Đêm 19-11, ông Thanh nhận tin dữ từ quê, báo cả hai con đã gặp nạn nên lật đật đón xe về.

“Dọc đường, vợ chồng tôi vẫn hy vọng rằng đó là sự nhầm lẫn. Thế nhưng, đến nhà, chúng tôi đã phải đối diện sự thật nghiệt ngã”, ông Thanh đau đớn nói.

Ông nội gặp nạn khi về cứu cháu

Cũng vì cứu người thân, ông Ngô Tấn Tài (76 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã bị lũ cuốn tử vong, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.

Trước đó, tối 19-11, chị Đỗ Thị Hồng Đào (31 tuổi, con dâu ông Tài), bị kẹt lại trong lũ tại xã Hòa Mỹ.

Chị Đào đăng tin cầu cứu trên mạng khi bị lũ cô lập. Ảnh: Chụp màn hình

Theo chị Đào, thời điểm đó nước lớn, bốn bề tối đen như mực. Để sinh tồn, chị tìm cách đưa hai con nhỏ lên mái nhà rồi quay video, đăng lên mạng xã hội cầu cứu.

Sáng 20-11, ông Tài biết con dâu và hai cháu nội gặp nguy hiểm nên tìm cách quay lại ứng cứu. Tuy nhiên, khi đi cứu cháu và con dâu, ông Tài bị lũ cuốn và tử vong.

Chị Đào sau đó được người dân phát hiện, chèo xuồng đến ứng cứu, đưa về nơi tránh trú an toàn.

Theo chị Đào, lúc còn ở trên mái nhà, chị nhìn thấy một bóng người mặc áo mưa đi về hướng nhà mình nhưng rồi bị nước lũ cuốn đi. Sau này, khi được cứu khỏi nơi cô lập, chị Đào mới biết người đó chính là cha chồng.

Gia đình chị Đào chịu tang người ông đáng kính. Ảnh: M.M

“Ông thương và lo cho mẹ con tôi nên liều mình trở về rồi gặp nạn. Sau ngày ông mất, thi thoảng các con cứ giật mình khóc trong giấc ngủ rồi gọi ông”, chị Đào ôm chặt đứa con thơ vào lòng rồi khóc nghẹn.