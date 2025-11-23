Bất lực nhìn cha mẹ vợ chết trước mặt mình giữa dòng lũ 23/11/2025 14:12

(PLO)- Thấy cha mẹ vợ rơi xuống dòng nước lũ, người đàn ông ở Đắk Lắk lao vào cứu nhưng không được vì nước ngập tới đầu, chảy xiết.

Ngày 23-11, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, một xe chở theo nhiều quan tài dừng ở đường Hùng Vương, chờ hướng dẫn để tiếp tục hành trình.

Vừa mặc đồ tang vừa dọn bùn sau lũ

Tài xế cho biết, chưa rõ sẽ chở đi đâu vì nhận thông tin ở nhiều điểm khác nhau, có thể sẽ chở đi các xã khác.

Chiếc xe chở quan tài dừng trên đường Hùng Vương. Ảnh: T.T

Theo thống kê sơ bộ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk có sáu người chết trong đợt lũ vừa qua. Nạn nhân đa số là người già yếu. Riêng khu phố Đông Phước của phường này có tới năm người chết trong đợt lũ vừa qua.

Tìm về khu phố Đông Phước, phường Tuy Hòa, PV bắt gặp nhiều ánh mắt thảng thốt vì cơn lũ quá kinh hoàng, đã gây nhiều thiệt hại cho bà con nơi đây.

Trong con hẻm nhỏ, bà Lê Thị Kim Loan vừa mặc đồ tang, vừa lau dọn nhà cửa. Thi thoảng, bà lại lên, nhìn về phía bàn thờ chồng rồi đưa tay quệt nước mắt.

Sáng 20-11, khi nước dâng cao, chồng bà Loan là ông Võ Văn Ngọc bị té, tử vong. Mọi người phát hiện, thi thể ông Ngọc đã co quắp, lạnh cóng.

Người phụ nữ mặc đồ tang, tranh thủ dọn nhà sau lũ. Ảnh: T.T

Theo bà Loan, hôm 19-11, nước bắt đầu dâng, gây ngập cả khu phố. Do nhà thấp, trong nhà lại còn cháu nhỏ, bà Loan khuyên chồng cùng sơ tán đến ở nhờ xóm giềng.

Tuy nhiên, ông Ngọc bị tai biến, sinh hoạt bất tiện, sợ gây phiền hà xóm giềng nên từ chối, thậm chí cáu gắt vợ và nhất quyết không sơ tán. Hết cách, bà Loan ôm theo hai cháu nhỏ đến xin tá túc tại một nhà cao tầng trong vùng.

Đến nơi an toàn, bà Loan gọi về hỏi thăm, tiếp tục động viên chồng cùng sơ tán. Tuy nhiên, ông Long báo tin vẫn ổn, tiếp tục từ chối.

Rạng sáng 20-11, nước tiếp tục dâng cao, bà Loan gọi điện cho chồng không được nên lật đật tìm mấy thanh niên, cậy nhờ họ đưa về nhà xem tình hình chồng. Tuy nhiên, khi mọi người vào trong thì ông Ngọc đã chết, thi thể lạnh cóng.

Bà Loan đau xót khi chồng gặp nạn. Ảnh: T.T

“Khi mở cửa, tôi không thấy chồng đâu. Mọi người dùng sào kiếm một lúc mới tìm được thi thể ông ấy co rúm trong nước, đau đớn lắm”, bà Loan bật khóc.

Vẫn lời bà Loan, hôm qua 21-11, nước rút. Bà cùng hai con gái xúm nhau lo hậu sự cho chồng. Nay tang lễ xong xuôi, mẹ con bà mới bắt tay dọn bùn đất trong nhà.

Lấy tay lau hàng nước mắt đang chảy dài, bà Loan cho hay, Tuy Hòa là một trong những vùng hạ du sông Ba. Năm nay, mưa to, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ quá lớn nên nước ngập nhanh, mọi người không kịp trở tay.

Con rể bất lực, không thể cứu cha mẹ vợ giữa lũ

Cũng tại khu phố Đông Phước, người thân, xóm giếng vẫn đến thắp nhang, tiễn biệt vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoa (88 tuổi) và bà Đỗ Thị Loan (85 tuổi).

Trưa 20-11, nước lũ dâng, gây ngập gần 2 m. Vợ chồng ông Hoa bị té xuống nước tử vong thương tâm.

Người thân dọn đồ đạc sau tang lễ của vợ chồng ông Hoa. Ảnh: T.T

Ông Đào Ngọc Phú (50 tuổi, con rể) kể lại rằng, vợ chồng ông làm nhà sát với cha mẹ vợ. Hôm 20-11, nước lũ dâng cao, gây ngập cả khu phố. Dù đã kê đồ lên cao, giúp cha mẹ vợ tránh lũ, nhưng ông Phú vẫn lo lắng, luôn theo dõi từng phút để hỗ trợ.

Đến khoảng 11 giờ hôm đó, có dòng xoáy mạnh của lũ quét qua nhà ông Phú. Lo lắng, ông Phú băng qua vách thì thấy cha mẹ vợ cùng bị rớt xuống nước.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, nơi vợ chồng ông Hoa gặp nạn. Ảnh: T.T

Ông Phú hoảng loạn kêu cứu và lao vào dòng nước để cứu người. Tuy nhiên, lúc đó nước lũ ngập gần quá đầu, chảy xiết nên không thể tiếp cận. Hàng xóm gần đó cũng nghe tiếng hô hoán thất thanh của gia đình ông Phú. Nhưng lũ lớn quá, mọi người đành bất lực, nhìn hai ông bà già giữa dòng lũ mà không thể băng qua hỗ trợ nhau.

“Cha mẹ vợ bị chìm trong lũ, ngay trước mặt tôi. Thấy cha mẹ bị nạn trước mặt mình mà không cứu được, tôi rất dày vò lương tâm, đau đớn lắm”, ông Phú nước mắt lưng tròng.

Ông Phú (đội khăn tang) day dứt vì không thể cứu được cha mẹ vợ. Ảnh: T.T

Bà Trần Thị Sương (60 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa), nói sống quá nửa đời người, bà chưa thấy trận lũ nào kinh hoàng như vừa rồi.

“Nước lên tứ bề, trắng xóa, mênh mông cả vùng. Nhà tôi bỏ chạy trước, tìm đến một nhà nghỉ cao tầng tránh nạn. Một lúc sau, cả mấy chục người tới, cùng chen chúc nhau tránh lũ”, bà Sương kể.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều tuyến đường tại phường Tuy Hòa vẫn ùn ứ rác. Người dân nơi đây đang tất tả dọn bùn, đất.

Đường phố ở Tuy Hòa ngập rác sau trận lũ. Ảnh: T.T

Dọc đường, nhiều căn nhà bị lũ cuốn hỏng cửa, sập tường rào… một số căn nhà ven sông bị xói lở, khoét sâu vào trong nền.