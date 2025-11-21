Nhói lòng hình ảnh CSGT chuyển quan tài để mai táng cho bé trai 21/11/2025 18:10

(PLO)- Mưa lũ khiến một bé trai ở Đắk Lắk tử vong vì sốt cao nhưng không thể đến bệnh viện.

Ngày 21-11, lực lượng cảnh sát đường thủy ở Đắk Lắk đã vận chuyển quan tài vượt lũ, giúp gia đình lo hậu sự cho một bé trai vừa tử vong.

CSGT chở quan tài giúp người dân lo hậu sự cho bé trai đã tử vong trong vùng bị nước cô lập. Ảnh: N.H

Bé trai NNU (12 tuổi) ngụ thôn Phước Mỹ Tây, xã Tây Hòa). Ngày 19-11, bé U bị sốt cao và tử vong vì mọi tuyến đường bị lũ chia cắt, không thể đưa bé đến bệnh viện.

Hôm nay, nước có rút nhưng không đáng kể, mọi tuyến đường vào thôn Phước Mỹ Tây vẫn bị chia cắt, gia đình không có cách nào để đưa quan tài về lo hậu sự cho bé U.

Vì vậy, khi thấy lực lượng CSGT, gia đình đã nhờ các chiến sĩ hỗ trợ, đưa quan tài về nhà để lo hậu sự cho con.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã dùng ca nô chuyên dụng, vận chuyển quan tài qua dòng nước xiết, giúp gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Theo các báo cáo liên quan, mưa lũ những ngày qua khiến nhiều người ở Đắk Lắk tử vong; hàng chục ngàn căn nhà bị ngập, nhiều vùng bị cô lập.