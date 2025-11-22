Vợ cứu chồng thoát chết nhờ sợi dây điện 22/11/2025 20:19

(PLO)- Bị lật ghe trong lũ, một phụ nữ ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã vớ được sợi dây điện rồi cứu chồng thoát khỏi dòng nước dữ.

Ngày 22-11, nước rút, từng đoàn xe chở hàng cứu trợ tiến vào vùng lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, tiếp tế cho bà con đã chịu nhiều khổ cực trong những ngày qua. Ngoài xe cứu trợ, thi thoảng có xe chở theo quan tài, hướng vào xã Hòa Thịnh, khiến ai thấy cũng nhói lòng.

Vợ cứu chồng giữa dòng lũ nhờ sợi dây điện

Trước đó, từ ngày 19 đến 21-11, nhiều vùng tại xã Hòa Thịnh bị nước lũ cô lập. Trong lũ dữ, nhiều người phải dỡ ngói, leo mái nhà, ăn mì tôm sống, uống nước mưa để cầm hơi, chờ cứu hộ.

Xe chở theo quan tài hướng vào xã Hòa Thịnh. Ảnh: T.N

Ở đầu cổng chào thôn Phú Hữu, chị Phan Thị Tiểu Mi (26 tuổi), một tay bế con, tay kia ôm chầm lấy cô ruột sau nhiều ngày xa cách.

Nhận hộp cơm từ tay cô, chị Mi rơm rớm nước mắt rồi cùng con đứng ăn ngon lành ngay bên đường.

Hôm 19-11 lũ về. Thời điểm đó, chồng chị Mi đi hái cà phê thuê, trong nhà chỉ còn chị và đứa con trai 3 tuổi. Trong chốc lát, nước dâng, khỏa lấp cả vùng, chị Mi ôm con lên mái nhà cầu cứu.

Sau đó, hàng xóm phát hiện, đưa mẹ con chị Mi về nhà tránh trú. Tuy nhiên, mấy ngày qua cả vùng bị cô lập vì lũ, ai nấy đều đói, rét.

Chị Mi đứng ăn ngon lành bên đường, sau nhiều ngày chịu đói rét. Ảnh: T.T

Đến tối qua (21-11) nước rút, chị Mi cùng con được cứu hộ, đưa đến điểm an toàn. Vì nhà còn ngập, sáng nay chị Mi được cô ruột đón về xã Tuy An Tây ở lại.

"Hôm lũ đến giờ, tôi vào tìm cháu mấy lần nhưng lũ lớn, không vào được, điện thoại mất liên lạc nên rất lo. Nay nước rút, tôi vào thì may mắn gặp cháu. Nghe Mi nói mấy ngày qua phải ăn mì tôm sống, tôi lật đật chạy đi xin cơm từ thiện cho cháu", cô ruột chị Mi nói.

Tiến sâu vào thôn Phú Hữu, PV bắt gặp ánh mắt thất thần của những người dân bị cô lập nhiều ngày liền sau trận lũ kinh hoàng. Họ bị đói, rét vì bị cô lập nên đang tập trung để nhận hàng từ các xe cứu trợ.

Nhiều người dân đến nhận hàng cứu trợ. Ảnh: T.T

"Tôi nghĩ mình chết rồi. Nước dâng lên quá đầu. Tôi đưa chồng lên ghe, thoát khỏi nhà thì ghe lật, hai vợ chồng già chìm trong nước", bà Nguyễn Thị Hoa (57 tuổi, thôn Phú Hữu) kể lại.

Vẫn lời bà Hoa, khi rơi xuống nước, bà may mắn vớ được sợi dây điện rồi bám vào, ngoi lên. Đồng thời, bà chụp được áo chồng là ông Nguyễn Trí (cùng 57 tuổi) rồi kéo ông lên khỏi dòng nước xiết.

Sau khi cứu được chồng, bà Hoa một lần nữa dùng hết sức bình sinh, đẩy ông Trí lên bồn nước trên cao. Dù chồng kêu cùng lên bồn nước tránh trú, nhưng bà Hoa sợ sập, cả hai cùng gặp nạn nên không lên.

Bà Hoa kể lại giây phút cứu chồng

"Chồng tôi bị tai biến nên khó di chuyển. Tôi cũng không ngờ nước lên nhanh, gây lũ kinh hoàng đến vậy. Khi chồng an toàn, tôi bám gốc xoài rồi leo lên cầu cứu. Một lúc sau, có người dùng xuồng đưa vợ chồng tôi lên trường học tránh trú", bà Hoa chưa hết bàng hoàng.

Dốc hết gạo nấu cơm mời hàng xóm

Cũng tại thôn Phú Hữu, trưa 22-11, bà Võ Thị Sáu (56 tuổi) bới từng bát cơm nóng hổi đem cho xóm giềng. Theo bà Sáu, bà đã dốc hết số gạo còn lại trong nhà để nấu cơm, mời bà con vì ai cũng đói lả đi trong cơn lũ.

Bà Sáu (người che ô), nấu cơm san sẻ với hàng xóm. Ảnh: T.T

"Lũ về, mọi thứ tan hoang, ai cũng thiệt hại, đói lả đi. Nay nước rút, tôi còn mấy kg gạo, bọc trong túi bóng nên đem nấu hết, chia cho xóm giềng. Giờ có gì xóm giếng cùng ăn với nhau", bà Sáu chia sẻ.

Vẫn lời bà Sáu, hôm 19-11, lũ lên nhanh, vợ chồng bà phải dỡ ngói, leo mái nhà rồi sang tá túc ở căn nhà cao tầng bên cạnh mới thoát nạn.

Ngoài bà Sáu, mẹ con chị Mi, nhiều người khác trong xã Hòa Thịnh phải leo mái nhà, tìm đến trường học hoặc nhà cao tầng tránh lũ.

Bà Liễu cho biết đã gỡ ngói, chui lên mái nhà mới thoát nạn. Ảnh: T.T

Nhiều người đã luống tuổi, cho rằng trận lũ quá kinh hoàng, ngoài sức tưởng tượng của bà con. Bà Nguyễn Thị Liễu (69 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu), nói hôm lũ lên, bà nghĩ nước chỉ nhấp nhem ngoài sân như mấy lần trước.

Nào ngờ, chỉ trong chốc lát nước dâng ngập nhà bà Liễu.Trước tình thế đó, hai vợ chồng bà Liễu gỡ ngói, leo lên mái nhà cầu cứu và được xóm giềng dùng xuồng ứng cứu, đưa đến nơi cao.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi), cho rằng xã Hòa Thịnh có nhiều vùng trũng thấp, bà con từng trải qua nhiều đợt lũ. Vì vậy, khi nghe tin lũ về, ông có phần chủ quan, không nghĩ nước lớn đến vậy.

Lũ cuốn đi mọi thứ, khiến bà con thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Ảnh: T.T

"Đêm 18-11, nước lên đến sân rồi rút bớt. Tôi tưởng vậy là xong. Nào ngờ, rạng sáng lũ đổ về, mọi thứ chìm trong nước, không ai kịp trở tay", ông Tuấn nói

Trong dòng người hối hả tiến vào thôn Phú Hữu, để tiếp tế lương thực, PV gặp anh Nguyễn Văn Bảo (28 tuổi), chở theo một bao tải lớn áo quần và lương thực.

Anh Bảo nói, mấy ngày qua anh không gọi được cho cha mẹ nên lo lắng, cùng bạn thay nhau chạy xe máy từ TP.HCM về nhà.

"Tôi gọi không được cho người nhà nên lo. May sao cha mẹ tôi đều an toàn. Vì lũ, cúp điện nên tôi không gọi được cho cha mẹ", anh Bảo nói.

Từng đoàn xe tiếp tế lương thực tiến về xã Hòa Thịnh. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, đến chiều muộn 22-11, nhiều đoàn xe vẫn nối đuôi nhau tiến về xã Hòa Thịnh, chở theo lương thực, thực phẩm, áo quần để tiếp tế cho bà con.

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản.

Theo bà San, trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét. Sau đó, xã Hòa Thịnh sẽ thống kê cụ thể thiệt hại, có phương án hỗ trợ bà con ổn định đời sống, tái thiết sản xuất.

Một phụ nữ nhận cơm từ thiện vì chẳng còn gì trong nhà sau cơn lũ. Ảnh: T.T

"Hôm nay, có rất nhiều đoàn từ thiện đến xã hỗ trợ cơm, nhu yếu phẩm. Trong lúc cấp bách này, chúng tôi rất cảm kích, biết ơn các nhà hảo tâm gần xa, đã không quản khó khăn đến giúp địa phương", bà Sa nói.