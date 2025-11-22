Đắk Lắk: Mang cơm, quần áo tiếp tế cho người thân ở rốn lũ Hòa Thịnh 22/11/2025 16:55

(PLO)- Sau ba ngày mất liên lạc, nhiều gia đình thở phào khi hay tin người thân vẫn an toàn. Họ tất tả nấu cơm, mang thức ăn, chăn mền, quần áo vào rốn lũ Hòa Thịnh tiếp tế.

Ngày 22-11, con đường vào xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vốn vắng lặng nay tấp nập xe, người ra vào. Dòng xe tải, ô tô, xe máy nối thành hàng dài, nhích từng chút một đến với bà con.

Các đoàn cứu trợ mang nhu yếu phẩm đến với bà con vùng rốn lũ Hòa Thịnh.

Người thân còn sống!

Hòa cùng dòng người từ khắp nơi hướng về rốn lũ là những người nóng ruột vì nhiều ngày không liên lạc được với người thân. Họ mang theo từng suất cơm, bộ quần áo, tấm chăn với hy vọng tiếp sức cho người thân đang thiếu thốn.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Văn Hoà, tỉnh Đắk Lắk) có con gái làm dâu về rốn lũ Hoà Thịnh. Mấy ngày trước nước dâng, con gái và cả nhà chồng mắc kẹt trong rốn lũ. Suốt mấy ngày qua bà không liên hệ được mà ruột gan nóng như lửa đốt.

“Hôm qua nghe ngóng con gái vẫn an toàn, chỉ thiếu thức ăn, nước uống. Sáng nay tôi nấu cơm, mang ít đồ ăn xuống cho nó với gia đình ông bà sui. Thương quá!”, bà Thanh lo lắng.

Bà Thanh nấu cơm, mang quần áo cho con gái và mọi người vừa bị cô lập.

Chạy chiếc xe máy cà tàng, ông Trần Giàu, xã Hoà Hiệp Bắc, Đắk Lắk chở theo hai bao quần áo, chăn mền, nhích từng chút một giữa đám đông xe cộ. Gương mặt đầy lo âu, ông đến với người thân bằng niềm tin duy nhất: người thân còn sống!

“Mấy hôm trước có tới ba mươi mấy người ở trên gác lửng một căn nhà, tôi nóng ruột mà hai ngày nay đâu liên lạc được. Có đứa trong xóm bơi ra ngoài, biết là còn sống tôi mang đồ vào cho họ”, ông Giàu chia sẻ.

Muốn thấy người thân bằng da, bằng thịt

Chiếc xe tải tập lái sáng nay trưng dụng làm việc khác, nhóm người thân ở phường Tuy Hòa xúm nhau mua bánh, nước, mang theo chăn mền, quần áo lao thẳng vào vùng ngập.

Người thân ở trong vùng ngập nặng mất liên lạc nhiều ngày, lại thêm tin đồn thiệt hại nặng về người lan truyền, khiến ai nấy hoang mang, sắp xếp công việc đi vào để thấy người thân bằng da, bằng thịt.

Chị Quỳnh (ảnh trái) chia bớt quần áo cho người dân cần.

Ngồi phía sau thùng xe tải tập lái, chị Nguyễn Trần Diễm Quỳnh (24 tuổi, quê thôn Mỹ Điền, xã Hoà Thịnh, cưới chồng về phường Tuy Hòa) nôn nao muốn đến nhà sớm. Nhà mẹ bị ngập lút mái, nghe tin lên mạng cầu cứu nhưng không đội cứu hộ nào tiếp cận được.

“Tôi không cách nào liên lạc được với mẹ, cậu và bà ngoại, ruột nóng như lửa. Khi bà con trong xóm đưa mọi người dồn về ngôi nhà cao nhất xóm trú ẩn, cô bạn báo tin mọi người an toàn mới nhẹ nhõm”, chị Quỳnh kể lại.

Theo chị, sau lũ người thân không còn thức ăn, quần áo. Chị cùng mọi người tranh thủ gom nhặt quần áo, mua nhu yếu phẩm trực tiếp mang vào, vì muốn thấy người thân bằng da, bằng thịt.

Ông Bảo xin chăn mền cho mẹ già.

Từ vùng cô lập đi ra, ông Nguyễn Văn Bảo (ngụ xã Hoà Thịnh), kể hôm trước nước dâng ngập lút nóc, người dân không di chuyển được, chỉ biết cố thủ. Sau cơn lũ, ông mất sạch tài sản, nhưng điều may mắn tất cả người thân đều an toàn.

Mẹ già sống cách ông mấy căn nhà, nhưng hai ngày trước không thể liên lạc được. Hôm qua nước dần rút, con, cháu bơi ghe qua thăm, phá ngói đưa bà ra ngoài.

“Lúc mấy đứa tiếp cận bà yếu lắm rồi. Nay nước cạn tôi ra ngoài xin chăn mền, quần áo cho bà mặc đỡ. Tôi định xin thêm chút cháo cho bà nhưng mấy đoàn từ thiện không có”, ông Bảo lo âu.