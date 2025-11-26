Người dân Phú Yên cũ gắng gượng làm lại từ đầu sau lũ lịch sử 26/11/2025 17:38

(PLO)- Sau lũ lịch sử, nhiều người dân ở Phú Yên cũ mất nhà cửa, mất sạch tài sản. Họ loay hoay, bắt đầu lại từ số 0.

Cơn lũ lịch sử trút bao đau thương lên vùng quê nghèo ven sông Ba, sông Kỳ Lộ (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk). Hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà đổ sập và hàng ngàn gia đình lâm cảnh trắng tay, loay hoay tìm cách làm lại từ đầu.

Đi tránh lũ lịch sử trở về, bà Nga gục ngã khi thấy căn nhà đổ sập.

Mất nhà, tính bán bò làm lại

Sau lũ lịch sử, hàng trăm chuyến xe chở hàng từ thiện nối đuôi về xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh… (Phú Yên cũ) gieo hạt mầm yêu thương trên mảnh đất vừa trải qua đau khổ. Người dân bám theo các chuyến xe hàng từ thiện, mong kiếm được thứ gì cần thiết để gầy dựng lại cuộc sống.

Mấy ngày qua, ông Võ Văn Luận (44 tuổi, thôn Tân Vinh, xã Đồng Xuân) quẩn quanh bên căn nhà đổ sụp. Vợ ông đã khóc cạn nước mắt, rong ruổi nơi đường chính chờ những chuyến xe cứu trợ.

Đợt lũ vừa qua, nước dâng vây khắp nơi, rồi nhấn chìm căn nhà của gia đình trong nước bạc. Ông Luận để vợ con rời xóm nhỏ ra đường lớn tìm nhà cao ráo trú ẩn. Còn ông, ở lại giữ mấy con bò. May mắn, chúng không chết.

“Khoảng 10 giờ (19-11), nước bắt đầu dâng, mình nghĩ lên tới ngang bụng là cao lắm rồi. Nhưng nước cứ dâng cao, ngập hơn gần tới nóc nhà. Đến chiều, ngôi nhà không chịu nổi đã đổ sập”, ông Luận kể.

Ông Luận bên căn nhà đổ sập.

Sau lũ, gia đình ông chỉ còn hai con bò là tài sản có giá trị.

Căn nhà (bên phải) thành đống đổ nát.

Ông Luận lượm nhặt những thứ còn sót lại.

Cả ngày ngồi trên cây me bên nhà tránh lũ, nhìn xuống căn nhà đổ sập mà lòng đau như cắt. Lẩn quẩn trong đầu ông suy nghĩ, bắt đầu từ đâu, lấy gì cho con cái ở, ăn học?

Qua cơn lũ, ông xuống đất, lượm nhặt những vật dụng còn sót lại. Vợ con cũng quay về mái ấm của gia đình. Trước mặt là đống đổ nát, bà không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. “Mất nhà rồi anh ơi! Bây giờ biết làm sao đây”, ông Luận thuật lại lời vợ.

Vợ chồng ông Luận làm nông, cả gia đình bốn miệng ăn trông chờ vào mấy sào ruộng, hai con bò. “Công việc không ổn định, mấy sào ruộng chỉ đủ ăn, tiền đâu mà làm nhà mới? Mong nhà nước hỗ trợ, rồi tôi bán con bò làm nhà mới chứ biết sau giờ, nhưng mà tiếc lắm, chúng đang đẻ”, ông Luận rầu rĩ.

Nhà sụp, vợ chồng dắt đi thuê trọ ở

Cách nhà ông Luận vài cây số, ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Quang Thanh (52 tuổi) và bà Bùi Thị Thu Nga (53 tuổi, thôn Long Châu, xã Đồng Xuân) cũng đổ sập trong trận lũ vừa qua.

Nhà sập, tốc mái. Vợ chồng bà Nga thuê trọ ở tạm.

Bà Nga kể, hôm 18-11 lũ bắt đầu dâng. Vợ chồng bà chỉ kịp dời chiếc tủ lạnh đi gửi nhờ, rồi mang theo quần áo lên trụ sở xã ở nhờ. Đến khi trở về, cảnh tượng trước mắt khiến bà gục ngã.

“Nước vào gần tới nhà vợ chồng tôi dọn đi, mấy bữa sau tôi về thấy cảnh hoang tàn, mái tôn đổ, đồ để trên gác lũ cũng cuốn trôi sạch. Sau lũ, tôi chỉ còn ít quần áo”, bà Nga buồn rầu.

Chồng bà đau ốm, không làm được việc nặng. Bà Nga công việc bấp bênh, ai kêu chi làm nấy, kiếm tiền nuôi con học đại học. Cuộc sống vốn vất vả nhưng chẳng thể khiến vợ chồng chùn bước, cho đến khi cơn lũ quét qua.

“Bây giờ không biết lấy tiền đâu làm nhà, vợ chồng tôi tính che tạm tấm tôn ở. Bởi nhà tôi ngay họng lũ, năm nào nước cũng vào, muốn làm nhà kiên cố nhưng không đủ khả năng”, bà Nga thở dài, chỉ mong có nhiều sức khoẻ để xoay xở, làm lại từ đầu.

Ông Thanh thẫn thờ bên căn nhà nay chỉ còn là đống đổ nát.

Cơn lũ dữ đã quật ngã người đàn ông mạnh mẽ. Mấy ngày nay, ông Thanh thẩn thờ, loay hoay tìm cách gắng gượng để bắt đầu lại. Mong ước lớn nhất của hai vợ chồng lúc này là cất lại căn nhà nhỏ, đủ kiên cố để chống chọi với lũ dữ.

“Hồi lũ mình ở nhờ trụ sở UBND xã, nay cán bộ đi làm mình phải lên kia thuê trọ ở. Người quen không có, đâu biết ở chỗ nào”, ông Thanh buồn bã, lo lắng khoản tiền chi trả hàng tháng từ 'trên trời rơi xuống'.

Ông Lê Hiệp Hòa, Phó Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân cho biết, toàn xã có 19/20 thôn bị ngập sâu, chia cắt, khoảng 6.000 căn nhà ngập nặng, một người tử vong. Qua ghi nhận ban đầu, toàn bộ tài sản, nông sản của bà con bị thiệt hại, địa phương đang tiếp tục thống kê.

Lũ lịch sử làm nhiều người dân xã Đồng Xuân mất nhà, tài sản.

“Sau lũ, xã huy động mặt trận đoàn thể, công an, quân sự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Về hỗ trợ kinh tế cho người dân, địa phương không đủ nguồn lực, chỉ hỗ trợ ở góc độ kết nối các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm”, ông Hòa nói.