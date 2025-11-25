'Nếu không có tin đồn vỡ đập, tôi đâu mất con!' 25/11/2025 19:28

(PLO)- Nghe tin đồn vỡ đập, ba mẹ con đi xe máy băng đường ngập nước trú ẩn nhưng bị lũ cuốn, một cháu không qua khỏi. Nhớ lại nỗi đau thấu trời, người mẹ bật khóc: "Không có tin đồn vỡ đập, tôi đâu mất con".

Trong căn nhà nhỏ chừng 40 m2, đã năm ngày từ lúc mất con, vợ chồng anh Trương Quốc Trưởng và chị Nguyễn Thị Diễm Phúc (cùng 39 tuổi, thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1) gục ngã, chưa thể chấp nhận sự thật này.

Chị Phúc cho rằng nếu không có tin đồn vỡ đập, chị đã không mất con.

Bà con hàng xóm tới nhà thắp hương cho cháu Trương Anh Trọng (6 tuổi), chia buồn với gia đình. Nhưng có lẽ, đau đớn khiến vợ vợ chồng chị Phúc mất cảm xúc, đơ người.

Mất con từ tin đồn vỡ đập

Chị Phúc làm nghề may vá ở quê, còn chồng vào TP.HCM làm phụ hồ kiếm tiền nuôi hai con. Cuộc sống khó khăn nhưng không than vãn, hai vợ chồng một lòng cày cuốc nuôi hai con nhỏ ăn học.

Gia tài chẳng có gì ngoài hai con. Tiếng nói cười của các con là động lực để vợ chồng chị cố gắng.

Cháu Anh Trọng mất trên đường chạy trốn trước tin đồn vỡ đập.

Nỗi đau bắt đầu từ mấy ngày trước, sông Ba (tỉnh Phú Yên cũ) nổi cơn ‘giận dữ’, dâng nước lên bủa vây khắp vùng hạ du. Ngôi làng Phú Sen Tây vốn cao ráo, nước cũng mấp mé tràn lên các con đường nhỏ.

Chiều 20-11, hung tin không rõ từ đâu loan tới: “Vỡ đập!” Cả làng nhốn nháo, gọi nhau chạy tán loạn. Chị Phúc vội mang sách vở các con đưa lên cao rồi lấy xe máy chở hai con Văn Trọng và Anh Trọng (đã mất) rời làng. Ba mẹ con băng qua con đường ngập về phía núi trú ẩn.

“Khoảng 18 giờ 30 phút, tôi chở hai con rời đi. Gần đến đường chính thì nước ngập sâu, tôi biết không thể vượt qua được, nên quay đầu. Nhưng không ngờ được xe tắt máy, nước cuốn cả ba mẹ con trôi đi”, chị Phúc nghẹn ngào.

Hai tay nắm lấy hai con, ba mẹ con chị Phúc chới với giữa dòng nước. Lũ cứ ào ào đổ về, quá sức chịu đựng của người mẹ. Chị Phúc đã không giữ được cháu Anh Trọng, cháu theo dòng nước dữ trôi đi; còn Văn Trọng kịp níu lấy áo mẹ, gắng gượng bên bờ ruộng.

Căn nhà của bà Phúc.

“Lũ cuốn con đi, con kêu ú ớ mà tôi không làm được gì. Lẽ nào tôi bỏ đứa lớn lao theo đứa nhỏ. Tôi cũng không biết bơi…”, chị Phúc nhớ lại khoảnh khắc đau đớn ấy, trách giận ông trời đã không cho chị được lựa chọn.

“Nếu không có tin đồn vỡ đập, tôi đâu mất con!”, bà Phúc nói.

Hai mẹ con chị Phúc sau đó cố thủ giữa nước lũ mênh mông gần một tiếng đồng hồ. Tiếng kêu cứu vọng trong màn đêm u tối, cảm nhận cái chết đang cận kề, chị ôm con trai lớn vào lòng, nước mắt hòa vào dòng lũ sông Ba.

Nghe tin con gặp nạn, ông Trưởng quá giang xe đoàn cứu trợ về nhà, gục ngã trước nỗi đau quá lớn.



Xuyên đêm tìm kiếm

Nơi hai mẹ con chị Phúc cố thủ cách cây xăng Phú Sen Tây hơn 100 m. Tối đó, anh Đỗ Thái Ngân (36 tuổi, nhân viên cây xăng) và đồng nghiệp trực tại cây xăng chống lũ.

Ông Ngân kể lại thời điểm cứu hai mẹ con gặp nạn.

Anh Ngân kể, khoảng 19 giờ 30 phút, đồng nghiệp (tên Hưng) đi dạo ra ngoài thì nghe tiếng đứa bé kêu ‘cứu con, cứu con’ nên vội quay vào gọi anh. Trời tối om, hai người mang đèn pin soi thấy hai mẹ con chơi vơi giữa dòng nước.

“Anh em tôi lấy can nhựa, kêu thêm người đến cứu, nhưng lũ lớn, nước sâu không thể tiếp cận”, anh Ngân kể.

Hai người gọi thêm người, lấy dây buộc vào, ôm can nhựa lao ra chỗ hai mẹ con. “Đưa hai mẹ con tới bờ, chị đó nói tuột mất một cháu. Tôi nghe xót lắm, muốn cứu mà không biết cháu đã trôi đi đâu”, anh Ngân nói.

Đang ăn cơm ở nhà, anh Trần Ngọc Hưởng (44 tuổi, thôn Phú Sen Tây, làm nghề vá lốp di động gần cây xăng) nghe tin mấy mẹ con chị Phúc gặp nạn. Ông tức tốc đến nơi, cùng mấy người khác mượn xuồng, quần thảo dưới đuôi con nước tìm kiếm cháu Anh Trọng với hi vọng cháu bám được vào cái gì đó.

“Tìm nửa tiếng mà không thấy cháu, tôi nghĩ cháu không còn sống nữa. Anh em tôi chấp tay vái lạy, xuyên đêm kiếm cháu tới 4 giờ sáng”, ông nói, nhóm người dừng tìm kiếm khi mọi người đói, lạnh ‘không chịu nổi’.

Ông Hưởng chỉ tay về hướng cháu Anh Trọng bị cuốn trôi.

Đến sáng 21-11, ông Hưởng và bà con tiếp tục mượn ghe đi tìm thì thấy thi thể lạnh cóng của cháu Anh Trọng. “Tôi ôm cháu, thương không chịu nổi, nước mắt dàn dụa”, ông Hưởng kể.