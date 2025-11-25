Vì sao có nhiều xe chở quan tài đến rốn lũ Hòa Thịnh? 25/11/2025 11:05

(PLO)- Sau lũ lịch sử, nhiều xe chở quan tài đến xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) để hỗ trợ những người dân gặp nạn. Số lượng quan tài đang dư so với thực tế số người mất người mất nên địa phương đang cho gửi ở hai ngôi chùa.

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều clip xe tải, xe đầu kéo chở hàng chục quan tài đến tỉnh Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử. Các clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Chùa Phú Quang đang cất giữ 13 chiếc quan tài.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại thông tin những chiếc quan tài này sẽ đưa về tỉnh Đắk Lắk, chủ yếu là vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh.

Liên quan đến địa phương này, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ thông tin có vụ sập nhà nhiều người chết. Cũng có thông tin xã này có đến hai trăm người chết do lũ lịch sử. Ngay sau đó, lãnh đạo xã Hòa Thịnh khẳng định những thông tin này là không chính xác, thống kê đến ngày 23-11, toàn xã có 24 người chết và mất tích. Đây là mất mát lớn với các gia đình và địa phương.

Từ những thông tin trên mạng xã hội về số người mất quá lớn chưa được xác nhận, các đoàn từ thiện mang quan tài đến để hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình có người gặp nạn. Đây là nghĩa cử tốt dành cho người gặp nạn ở vùng lũ. Tuy nhiên, số lượng quan tài mang đến đang vượt quá số người mất.

... cùng với 16 quan tài cất tại chùa Phi Lai.

Sau khi tiếp nhận quan tài từ các đoàn, xã Hòa Thịnh đã mang đến hỗ trợ cho gia đình có người thân mất trong mưa lũ. Số lượng còn thừa hơn 30 chiếc, xã gửi đến hai ngôi chùa trên địa bàn lưu giữ.

Ghi nhận của PV, tại chùa Phú Quang và chùa Phi Lai, có khoảng 30 chiếc quan tài được đưa đến tập kết tại đây. Nhà chùa bảo quản cẩn thận, sẵn sàng hỗ trợ nếu có người liên hệ tổ chức mai táng cho người thân gặp nạn.

Hòa Thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai, cho biết nhà chùa đang cất giữ 16 chiếc quan tài do xã Hòa Thịnh bàn giao. Nhà chùa đã thông báo người nhà nếu cần thì đến nhận để lo hậu sự cho người thân.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo xác nhận có nhiều người chết nhưng không như đồn đoán.

Theo Hoà thượng Thích Thiện Đạo, trước đó hai ngày người dân địa phương có người thân mất thật sự cần quan tài để lo mai táng. Các đoàn từ thiện biết thông tin này mang tới nhưng hầu hết các gia đình đã lo cho người mất xong trong hôm 22-11.

“Chắc nghe trên mạng chết hàng trăm người nên đoàn từ thiện mang đến nhưng thật sự không tới. Xung quanh đây có người chết thật nhưng không nhiều như đồn đoán” - Hòa thượng Thích Thiện Đạo thông tin.

Trong khi đó, đại đức Thích Giác Trí, trụ trì chùa Long Quang, cho hay nhà chùa nhận cất giữ 14 chiếc quan tài từ xã bàn giao. Hôm 22-11, một gia đình liên hệ nhận một chiếc lo hậu sự cho người thân.

Ngày 21-11, xe chở quan tài vào xã Hòa Thịnh lo hậu sự cho người mất do mưa lũ.

Theo đại đức Thích Giác Trí, thông tin trên mạng xã hội lan truyền xã có hơn 100 người chết do mưa lũ nên các đoàn từ nơi khác vội mang xe chở quan tài đến hỗ trợ.

“Bây giờ người chết lo hậu sự gần như đã xong. Nhà chùa tính gửi lại cho các điểm cung cấp quan tài từ thiện” - theo đại đức Thích Giác Trí.

Trong ngày 23-11, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk cơ bản ngớt mưa, số nơi bị cô lập giảm đáng kể. Các lực lượng đang nỗ lực tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo số liệu thiệt hại đến hết ngày 23-11, lũ quét qua Đắk Lắk làm 63 người chết, tám người mất tích, khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỉ đồng. Những con số quá đau lòng!