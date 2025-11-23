Ôm trụ điện 2 ngày giữa dòng nước lũ, được cứu mới biết ba mẹ đã mất 23/11/2025 16:29

(PLO)- Sau cơn lũ lịch sử, nhiều người ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk mất cha mẹ, cảnh trắng tay. Đau thương bao trùm cả một vùng quê.

Ngày 23-11, bầu trời xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã có nắng, con hẻm nhỏ vào thôn Phú Hữu vẫn ngập ngụa bùn đất. Càng đi sâu, con hẻm thăm thẳm u buồn. Hôm qua, người thân, dân làng đưa sáu người đi chôn cất trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Người thân tới thăm, chia sẻ mất mát với gia đình.

Mất cha mẹ, mất sạch tài sản

Cơn lũ đi qua để lại những ngôi nhà đổ sập, những phận người gắng gượng đứng dậy sau mất mát quá lớn.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng cụ ông Nguyễn Nghiệp (84 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhựt (80 tuổi, vợ ông Nhựt, ở thôn Phú Hữu) nằm lọt thỏm giữa cánh đồng đã không còn đẹp như mọi ngày. Vợ chồng ông gặp nạn trong cơn lũ. Lũ dữ đã giết chết ông bà.

Trong căn nhà nghi ngút hương khói, con cháu quây quần bên di ảnh đôi vợ chồng già kém may mắn. Ông Nguyễn Văn Hoài (45 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu) – con trai hai cụ, nghẹn giọng tiếp người thân, các đoàn thiện nguyện, cán bộ địa phương đến thăm hỏi, chia buồn.

Ông Hoài thắp hương cho ba mẹ.

Ông Hoài kể, trước khi lũ quét qua, con cháu dặn dò sơ tán nhưng hai cụ chủ quan, nghĩ rằng lũ lịch sử năm 1993, nước cũng chỉ mấp mé ngoài sân.

“Rồi đến đêm lũ lên nhanh, phút chốc đã tràn vào nhà. Con cháu muốn đưa hai cụ đi nhưng đã không còn kịp”, giọng ông Hoài nghẹn lại.

Gia đình ông Hoài cách đó gần một cây số. Lũ dâng, cả nhà cũng cố thủ trên gác lửng. Trong bóng đêm tối om, vợ chồng ông run rẫy, gọi điện cho cha mẹ nhưng điện thoại mất sóng.

Hai ngày sau, ông nhờ hàng xóm chở ghe về thăm ba mẹ. Trong màn mưa phủ trắng, ông gọi ba mẹ đến khàn giọng nhưng không một tiếng trả lời.

“Tôi biết ba mẹ đã mất, nhưng mà không cách nào đưa ba mẹ khỏi dòng nước bạc”, ông Hoài kể, lau nước mắt.

Mãi đến ba ngày sau khi nước rút, thi thể hai cụ mới được con cháu vớt lên, đưa đi chôn cất.

Bà Hồng như người mất hồn, không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã.

Loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, bà Võ Thị Hồng (42 tuổi, con dâu hai cụ) như người mất hồn suốt mấy ngày qua. Bảy con bò, toàn bộ tài sản, hạt giống chuẩn bị cho mùa màng sắp tới… tất cả bị lũ cuốn đi.

Vợ chồng lâm cảnh trắng tay, nhưng với bà lúc này chừng ấy chẳng là gì so với mất mát cả cha lẫn mẹ chồng. Đó là mất mát quá lớn mà gia đình đang gánh chịu. Bà vẫn áy náy, tự trách bản thân, nhà ngập sát gác lửng, biết chắc ba mẹ chồng gặp nguy nhưng bất lực.

“Tài sản mất đi mình còn làm lại được, ba mẹ mất rồi biết lấy gì bù đắp. Nếu cuộc đời có hai từ giá như, bằng mọi cách ngay từ đầu vợ chồng tôi đã đưa ba mẹ rời đi”, bà Hồng bật khóc nức nở.

Con cháu quấn khăn tang, đau khổ trước mất mát quá lớn.

Ôm trụ điện hai ngày, được cứu mới biết ba mẹ đã mất

Vợ chồng cụ Nghiệp có với nhau chín người con, ai nấy đều khó khăn. Mấy năm trước, vợ chồng con trai út là ông Nguyễn Văn Hần (42 tuổi) xây căn nhà cấp bốn bên cạnh. Các anh chị gửi gắm hai cụ cho vợ chồng ông lui tới thăm hỏi, chăm sóc.

Mấy hôm trước, vợ ông Hần chuyển dạ nhập bệnh viện sinh con thứ ba. Vợ chồng nhờ chị họ đến trông coi hai cô con gái nhỏ để ông Hần có thời gian làm việc, lui tới bệnh viện.

Trước giờ lũ ập đến, chiều 18-11, ông Hần đưa đàn bò 17 con lên lán trại cách nhà mấy trăm mét tránh lũ.

Cha mẹ gặp nguy nhưng ông Hần không có lựa chọn.

“Đưa chúng vào chuồng xong thì tôi không còn đường về nhà, nước vây tứ phía, chảy cuồn cuộn. Lũ dâng từng phút, chẳng mấy chốc đàn bò bị cuốn trôi, tôi lên mái chuồng trú nhưng cũng ngập”, ông Hần kể.

Không còn đường thoát, ông mở dây buộc bò, buộc người vào trụ điện để giữ lấy mạng sống. Ông ôm trụ điện, kêu cứu thất thanh giữa dòng lũ dữ nhưng không một ai dám đến cứu.

“Hai ngày hai đêm, nước dâng tới đâu tôi buộc dây cao đến đó. Tôi biết chắc ở nhà đã ngập, ba mẹ già, hai con ở cùng người thân gặp nguy nhưng không có lựa chọn”, ông Hần nói.

Chống chọi với lũ dữ hai ngày. Nước rút dần, một thanh niên trong xóm bơi ghe ra kiểm tra ông còn bám ở trụ điện không?. "Em nghĩ anh đi rồi!”, ông Hần thuật lại lời thanh niên nói với mình khi thấy anh còn sống. Ông Hần hỏi lại: “Ba mẹ, con anh có ai cứu không?”.

“Em biết ba mẹ anh đã mất, còn hai cháu trong nhà em gọi mà không thấy trả lời”, lời nam thanh niên đáp lại như mũi dao đâm sâu vào tim ông.

Ông Hần mất cả cha mẹ, 17 con bò và toàn bộ tài sản trong nhà ngâm nước hư hỏng.

Ông Hần lấy chút sức lực cuối cùng, chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, mặc kệ dòng nước chảy xiết, về nhà kiểm tra.

“Mở cửa không thấy hai con, tim tôi ngừng đập, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi lội tìm khắp xóm mới biết các con được hàng xóm cứu”, ông Hần đau buồn.

Còn cha mẹ ông Hần đã ra đi mãi mãi...