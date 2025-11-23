36 giờ mắc kẹt giữa dòng lũ dữ: Vợ chồng già ở Hòa Thịnh kể khoảnh khắc sống còn 23/11/2025 09:16

(PLO)- Sau nhiều ngày oằn mình với lũ dữ, người dân ở thôn Mỹ Trung (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều gia đình kể lại khoảnh khắc giành giật sự sống khi nước lũ dâng quá nhanh.

Video: Hai vợ chồng kể chuyện 36 giờ ngâm mình trong nước lũ, thoát chết nhờ sợi dây điện

Sau mấy ngày dài oằn mình trong nước lũ, làng quê yên bình xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk dần hiện lên khỏi mặt nước. Từng đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển vào khu vực để tiếp tế người dân, giúp họ vượt qua khó khăn sau trận lũ lịch sử.

Ghi nhận tại xóm mới, thôn Mỹ Trung, khung cảnh hiện ra tan hoang sau lũ. Trong căn nhà ngổn ngang bùn đất, bà Nguyễn Thị Kim Quý (71 tuổi, ngụ thôn Mỹ Trung) bật khóc như đứa trẻ khi vừa gặp lại con gái. Nước mắt lăn dài trên gò má, bà Quý chưa vơi bớt nỗi sợ hãi khi vừa trải qua trong ba ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời.