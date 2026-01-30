Cấp Bằng Tổ quốc ghi công 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định 30/01/2026 16:55

(PLO)- 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 30-1-2026 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký thay Thủ tướng Chính phủ, được ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy định có liên quan.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Theo Quyết định, 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, khi thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu trọng yếu ở Sài Gòn. Danh sách các liệt sĩ được kèm theo Quyết định.

Việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công được thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 30-1-2026 của Chính phủ. Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có ý kiến tại Công văn số 350-CV/ĐU ngày 17-1-2026; Bộ Nội vụ có các tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM tổ chức thực hiện Quyết định theo đúng quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 4-1-2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã diễn ra lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Việc xây dựng Bia tưởng niệm xuất phát từ tâm nguyện sâu sắc của CLB truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định nhằm tri ân những công lao to lớn của lực lượng chiến sĩ Biệt động Sài Gòn huyền thoại.