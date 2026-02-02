TP.HCM: Hơn 300 phần quà Tết đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn 02/02/2026 18:29

(PLO)- Hơn 300 phần quà Tết đã được trao cho người lao động Công ty Dịch vụ công ích TNXP, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực đón Tết ấm áp.

Ngày 2-2, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà Tết cho 300 đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP (phường Thạnh Mỹ, TP.HCM).

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức chăm lo nhằm kịp thời mang mùa xuân và sự sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động.

“Chuỗi hoạt động chăm lo Tết được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp công đoàn trong thời gian qua đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp” - ông Lê Văn Hòa gửi gắm.

Tại chương trình, lãnh đạo TP.HCM cùng lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM đã thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, kèm túi quà trị giá 300.000 đồng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM lì xì đến người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP quản lý hơn 1.486 đoàn viên, người lao động, làm việc trên nhiều lĩnh vực, địa bàn rộng, điều kiện lao động còn nhiều khó khăn, mang tính đặc thù.

Lực lượng này trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội và thực hiện nhiều nhiệm vụ công ích thiết yếu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và khối lượng công việc lớn, đội ngũ người lao động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sự tận tụy và bản lĩnh thanh niên xung phong, góp phần vào sự ổn định, phát triển bền vững của TP.HCM.