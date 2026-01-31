Người lao động phấn khởi tại ‘Tết sum vầy - Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026’ 31/01/2026 13:31

(PLO)- Chương trình “Tết sum vầy - Chợ Tết Công đoàn Xuân 2026” mang đến quà Tết, phiếu mua hàng và vé về quê cho hàng ngàn đoàn viên khó khăn tại TP.HCM.

Ngày 31-1, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” gắn với “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”, nhằm chăm lo, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Chương trình thu hút sự tham dự của 900 đoàn viên, công nhân. Tại đây, nhiều người bày tỏ niềm vui khi được nhận quà và phiếu mua hàng hỗ trợ Tết.

Tham dự chương trình có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà cho người lao động tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Chăm lo cho người lao động qua từng năm

Có mặt từ sớm tại chương trình, anh Dương Thành Sơn, công nhân môi trường, không giấu niềm vui khi Tết năm nay là lần thứ 3 anh được tổ chức công đoàn trao phiếu mua hàng hỗ trợ Tết.

Anh Dương Thành Sơn rất vui khi được tham gia chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Anh cho biết sẽ dùng khoản hỗ trợ này để mua gạo và một số món đồ khác chuẩn bị Tết cho gia đình.

Anh Sơn tâm sự, thu nhập từ công việc hiện tại chỉ đủ trang trải sinh hoạt, trong khi phải lo chi phí học tập cho hai con nhỏ. Những ngày cận Tết, khối lượng công việc tăng, công nhân môi trường phải làm việc liên tục, tranh thủ hoàn thành trước giao thừa để đường phố sạch sẽ, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Ông Tô Văn Bình (69 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) cho biết 5 năm nay ông đều nhận được phiếu mua hàng hỗ trợ Tết. “Tôi ưu tiên mua gạo trước để lo bữa ăn cho gia đình”, ông nói.

Theo ông Bình, thu nhập từ công việc chạy xe ôm không ổn định, ngày đông khách tạm đủ chi tiêu, ngày ế phải thắt chặt. Là lao động tự do hơn chục năm, ông từng chạy xích lô trước khi chuyển sang xe ôm do phương tiện ba bánh bị hạn chế lưu thông.

Ông Tô Văn Bình phấn khởi khi mua hàng. Ảnh: HẢI NHI

Hiện ông Bình là lao động chính trong gia đình, nuôi vợ lớn tuổi, chăm sóc cháu ngoại; con gái làm nghề giặt ủi thu nhập bấp bênh, cùng ông xoay xở cuộc sống. Với ông, niềm vui Tết giản dị là cả gia đình được sum vầy, trong nhà có đủ gạo để yên tâm bám nghề, mưu sinh.

Điểm tựa của người lao động

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế đất nước vẫn phát triển mạnh mẽ, ổn định. Thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, nhiều chỉ số văn hóa - xã hội được cải thiện.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà người lao động. Ảnh: HẢI NHI

“Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã đạt kết quả tích cực, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động cả nước.

Vì vậy, Công đoàn luôn kiên trì đồng hành, khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là dịp Tết đến, Xuân về” - ông Khang nói.

Trong khuôn khổ chương trình, với quy mô 124 gian hàng, các sản phẩm, hàng hóa được cung ứng bảo đảm chất lượng, giảm giá từ 10% đến 30%.

Người lao động phấn khởi tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Gần 6.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP.HCM được nhận phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người. Dự kiến, chương trình sẽ thu hút trên 10.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Dịp này, 100 đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được trao vé xe, vé tàu, vé máy bay về quê đón Tết, thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn và Đảng, Nhà nước đối với người lao động.