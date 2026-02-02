'Chuyến tàu hạnh phúc' mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng lăn bánh tuyến Bắc – Nam 02/02/2026 11:11

Sáng 2-2, tại Ga Hà Nội, báo Nhân Dân phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Chuyến tàu hạnh phúc – chương trình mang ý nghĩa nhân văn, hướng tới lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Ban tổ chức, Chuyến tàu Hạnh phúc được triển khai với mong muốn tạo nên một khởi đầu tích cực cho năm mới, trong đó hạnh phúc không chỉ là điểm đến mà hiện diện trong từng hành trình.

Đây cũng là lần đầu tiên một đoàn tàu được thiết kế mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của báo Nhân Dân, chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc – Nam với diện mạo rực rỡ, đậm sắc xuân.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ảnh: B.V

Không chỉ là phương tiện vận tải, đoàn tàu được định hình như một “không gian văn hóa di động”.

Mỗi toa tàu kể câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết chương trình nhằm khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và không khí vui tươi trong xã hội.

“Mỗi người dân đều có thể cảm nhận rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị trong đời sống hằng ngày”- ông Minh nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khẳng định Chuyến tàu hạnh phúc không chỉ đơn thuần là một chuyến tàu mà còn là hành trình kết nối, từ kết nối Bắc – Nam, kết nối ngành đường sắt với người dân, đến lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Những hành khách trên "Chuyến tàu hạnh phúc" nhận quà từ Ban tổ chức. Ảnh: B.V

Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và một số đối tác. Tại lễ ra mắt, lãnh đạo báo Nhân Dân, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Coteccons đã trao 100 phần quà cho các hành khách trên chuyến tàu đặc biệt này.

Đáng chú ý, bên cạnh chuyến tàu khởi hành ngày 2-2, Chuyến tàu hạnh phúc đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 cũng sẽ tiếp tục lăn bánh.

Theo Ban tổ chức, đây sẽ là không gian sum vầy đặc biệt, nơi hành khách được nhận những lời chúc năm mới và lì xì từ các đơn vị tổ chức, góp phần nhân lên ý nghĩa sẻ chia trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Từ Ga Hà Nội, Chuyến tàu hạnh phúc chính thức khởi hành, mang theo thông điệp nhân ái, niềm tin và sự gắn kết, hướng tới lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.