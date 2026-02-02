Khai mạc triển lãm ảnh 'Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại' 02/02/2026 09:46

(PLO)- Triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm hành động của TP.HCM hôm nay.

Ngày 2-2, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TP.HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”.

Triển lãm nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho Xuân Bính Ngọ 2026 - Xuân của kỷ nguyên mới đã đến, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố và niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

“Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa Xuân năm 1930 là bước ngoặt lịch sử, chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường phát triển đúng đắn cho cách mạng Việt Nam” - ông Dương Anh Đức nói.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Dương Anh Đức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành nhiều thắng lợi vĩ đại và đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới.

Mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại đây, triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh với chủ đề “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”, khắc họa chặng đường cách mạng Việt Nam qua những dấu mốc tiêu biểu, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 đến thành tựu của công cuộc đổi mới.

Các đại biểu tham quan bảng trưng bày tại triển lãm ảnh “Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”. Ảnh: HẢI NHI

Song song đó, tại khu vực đường Đồng Khởi và trục Pasteur - Lý Tự Trọng, hơn 90 hình ảnh với chủ đề “TP.HCM vững tin hướng đến kỷ nguyên mới” phản ánh quá trình đổi mới mô hình quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội và định hướng xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, triển lãm còn được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và vùng lân cận.

Thông qua các không gian trưng bày, Ban Tổ chức giới thiệu 12 sự kiện tiêu biểu của TP.HCM trong năm 2025, thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động trong giai đoạn mới.