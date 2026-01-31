'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' lan tỏa nghĩa tình tại xã Phước Hải 31/01/2026 23:22

Ngày 31-1, tại xã Phước Hải, TP.HCM, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM (Bộ Tư lệnh TP.HCM) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, UBND xã Phước Hải và các cơ quan, đơn vị đồng hành, trong đó có Báo Pháp Luật TP.HCM, tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đến với người dân xã Phước Hải, TP.HCM Ảnh: TRẦN MINH

Tham dự chương trình có Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.HCM và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Chương trình còn có sự tham gia của lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Chữ thập đỏ TP; cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phước Hải; cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP TP, các cơ quan, đơn vị đồng hành, đông đảo người dân và học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai.

Cụ thể, BĐBP TP.HCM phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ thiện nguyện tổ chức khám bệnh, khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân địa phương.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: TRẦN MINH

Song song đó, ban tổ chức đã tổ chức gói 250 đòn bánh tét trao tặng các gia đình khó khăn và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa cộng đồng như viết thư pháp ngày Tết, sân chơi cho thanh thiếu nhi, giao lưu văn hóa – văn nghệ cũng được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.

Đoàn đại biểu chương trình đã đến viếng Đền thờ và Nhà tưởng niệm Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Trước đó, đoàn đại biểu chương trình đã đến viếng Đền thờ và Nhà tưởng niệm Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ. Qua đó bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhiều phần quà được trao đến tay người dân. Ảnh: TRẦN MINH

Buổi tối cùng ngày, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng của những ngày đầu xuân...