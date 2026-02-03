Trưởng công an phường nói gì về clip phê ma túy do đơn vị dàn dựng? 03/02/2026 11:43

Trước đó, trang fanpage Công an phường Hải Châu đăng clip dàn dựng một nhóm người quẩy nhạc cực sung, sử dụng ma tuý trái phép trong căn phòng. Mở đầu clip, một cậu học trò được người lớn nhờ chuyển ma túy vào cho nhóm người đang quẩy nhạc trong phòng kín. Tại đây, bốn người vừa phê ma túy, vừa lắc lư theo nhạc thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Sau một ngày đăng tải, clip đã viral trên mạng xã hội Facebook, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 1.100 lượt bình luận, hơn 300 lượt chia sẻ.