'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản': Biểu tượng của tình đoàn kết quân dân 01/02/2026 07:08

(PLO)- Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo dự chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Tối 31-1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Hương Xuân.

Dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: VIẾT LAM

Dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, đơn vị quân đội, chính quyền và người dân khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh tham dự chương trình. Ảnh: VIẾT LAM

Tham dự chương trình còn có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; các đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền và hàng nghìn người dân khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Đây là một trong nhiều sự kiện mở đầu cho chuỗi tổ chức các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản” tại các tỉnh, thành phố biên giới, biển, đảo của cả nước.

Chương trình đã trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhất, hiệu quả nhất của Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui và không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo. Qua đó, vun đắp thêm niềm tin, ý chí quyết tâm của quân và dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại đêm giao lưu. Ảnh: VĂN GIANG

Phát biểu động viên cấp ủy, chính quyền và quân dân biên giới, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện và rất đáng tự hào.

"Chúng ta không chỉ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng, mà còn triển khai những cải cách có ý nghĩa nền tảng, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy, kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng", đồng chí Lê Minh Hưng cho biết và nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định, trong những thành tựu chung đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đâu khó khăn, gian khổ nhất; ở đâu Tổ quốc và nhân dân cần nhất, thì ở đó có mặt Quân đội và Công an, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều hoạt động diễn ra trong đêm giao lưu "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: VIẾT LAM

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống luôn là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời là cầu nối tin cậy, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ là những phần quà tình nghĩa mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân – dân, của đạo lý “thương người như thể thương thân”, của phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; qua đó bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Làm cho biên giới không chỉ là tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, niềm tin và khát vọng phát triển.

Đồng thời, đồng chí Lê Minh Hưng cũng yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, trực tiếp cùng đồng bào các dân tộc nơi biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Sáng 31-1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Giàng 2, xã biên giới Hương Xuân. Ảnh: VIẾT LAM

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức cấp cơ sở và cấp tỉnh, thành phố. Theo đó, toàn lực lượng sẽ tặng hơn 10.000 suất quà “Xuân Biên phòng”, 3.000 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 500 con bò giống, 200 căn nhà “Mái ấm biên cương”, tổ chức khám chữa bệnh cho 15.000 lượt người dân...

Riêng cấp Bộ Tư lệnh, chương trình được tổ chức tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tặng gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 4 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 31 con bò giống cho đồng bào khu vực biên giới.

Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao truyền thống; “Gian hàng 0 đồng”; thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 lượt người dân...