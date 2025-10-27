Nước lũ dâng cao, nhiều xã ở Quảng Trị cảnh báo nguy hiểm 27/10/2025 10:18

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây cảnh báo những điểm nước lũ gây ngập lụt, nguy hiểm cho người dân.

Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa kéo dài, khiến nhiều khu vực bị ngập nước. Các đập tràn, suối ngầm có nước dâng cao kèm chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phải phát cảnh báo.

Trước tình hình trên, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng công an xuống địa bàn để đặt biển cảnh báo, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao làm nhiều tuyến đường ở xã A Dơi bị ngập.

Tại xã A Dơi, từ 5 giờ sáng ngày 27-10, có nước lũ dâng nhanh, chia cắt nhiều khu vực.

Lực lượng công an xã đề nghị bà con hạn chế ra đường, không đi qua các tuyến đường ngập nước; đặc biệt là khu vực đập tràn.

Đồng thời, yêu cầu các gia đình nhắc nhở con trẻ không cho trẻ ra đường, không tụ tập gần nơi nước chảy xiết.

Đường vào thôn A Vao, xã Tà Rụt bị chia cắt.

Còn tại thôn A Vao, xã Tà Rụt, tuyến đường đi vào thôn cũng bị nước lũ đổ về chảy xiết, gây chia cắt. Công an xã Tà Rụt cũng ra cảnh báo phương tiện và cắt cử cán bộ trực chốt cảnh báo.

Công an xã La Lay túc trực cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, xã La Lay thông báo bà con nhân dân liên hệ với xã để được hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp do mưa lũ tràn về. Đồng thời cần chủ động đưa gia súc, vật nuôi lên vị trí cao ráo để tránh thiệt hại.