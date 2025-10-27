Lũ vượt báo động 3 ở Huế – Đà Nẵng, mưa to đến hết tháng 10 27/10/2025 06:20

(PLO)- Lũ trên các sông Hương ở báo động 3, Vu Gia – Thu Bồn đang lên nhanh, nhiều khu vực hạ du ngập sâu. Mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và Tây Nguyên được dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

Sáng 27-10, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng đang lên nhanh do mưa lớn kéo dài và các hồ chứa xả nước. Một số khu vực hạ du đã xuất hiện ngập sâu, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế) đang lên lại do các hồ thủy điện điều tiết xả xuống hạ du; trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng), mực nước cũng tăng mạnh.

Nhiều vùng trũng ở Huế, Đại Lộc và Hòa Vang đã bị ngập cục bộ.

Dự báo trong 6 giờ tới, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng đạt mức báo động 3 (BĐ3), sau đó giảm; sông Thu Bồn tại Câu Lâu vẫn ở mức BĐ3; các sông ở Huế tiếp tục ở trên BĐ3.

Từ 12–24 giờ tới, mực nước sẽ giảm dần nhưng vẫn ở mức cao. Nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc từ Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2–3.

Trung Bộ và Tây Nguyên đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, nhiều nơi có mưa đặc biệt to, gây nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét trên diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay (27-10), khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, nơi cao nhất Đỉnh Bạch Mã (Huế) 119,8mm.

Dự báo từ nay đến sáng 29-10, khu vực Nam Quảng Trị – Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rất to, tổng lượng 200–400mm, cục bộ trên 600mm; Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 100–200mm, nơi cao trên 350mm.

Phía Đông Gia Lai – Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, cục bộ mưa rất to.

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết tháng 10-2025, làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.