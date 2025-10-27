Mưa đặc biệt to ở Huế, lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan 27/10/2025 08:07

Mưa đặc biệt to khiến mực nước các sông lớn tại Huế dự kiến vượt báo động III, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Sáng 27-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, cho biết do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa đặc biệt to đang diễn ra diện rộng.

Mưa rất to, dự báo có nơi trên 700 mm

Theo báo cáo, đây là đợt mưa lớn thứ ba liên tiếp từ ngày 15-10 đến nay. Chỉ riêng đợt này, tính từ 13 giờ ngày 25-10 đến 4 giờ ngày 27-10, tổng lượng mưa phổ biến 250-450 mm.

Mực nước trên sông Hương dâng cao, cảnh báo sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III. Ảnh: N.DO

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như: Đỉnh Bạch Mã 1.426 mm, Khe Tre 700 mm, Hương Sơn 589 mm. Đáng chú ý, tại trạm Nam Đông, lượng mưa giờ lớn nhất đo được lên đến 104,6 mm/giờ (trong khoảng 24 giờ đến 1 giờ ngày 27-10).

Từ sáng 27-10 đến sáng 29-10, TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Đập đá (đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý) nước dâng cao, chảy xiết. Ảnh: N.DO

Mực nước các sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh. Tính đến 5 giờ sáng 27-10, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,91 m (dưới báo động III 0,59 m), sông Bồ tại Phú Ốc là 4,04 m (dưới báo động III 0,46 m).

Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước hai sông dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.

Nhiều tuyến đường tê liệt, sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn đã gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông.

Về hệ thống Quốc lộ, Quốc lộ 49B qua các phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ bị ngập sâu 0,1-0,4 m, lực lượng chức năng đã rào chắn cấm xe.

Quốc lộ 49 bị sạt trượt taluy âm tại Km 23+800 (phường Thủy Xuân) và nhiều điểm sạt lở khác.

Hiện nay, tại quốc lộ 1 nước lũ dâng cao tràn qua đường đoạn qua xã Phú Lộc, hiện phương tiện vẫn lưu thông qua lại.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập. Ảnh: N.DO

Hàng loạt tuyến đường tỉnh đã bị ngập sâu, không thể lưu thông. Nghiêm trọng nhất là đường tỉnh 21 (Điền Hương) đoạn từ Km 9+000 đến Km 10+500 bị xói lở, hư hỏng hoàn toàn. Một số tuyến đường tỉnh qua các phường Hóa Châu, xã Quảng Điền... bị ngập sâu 0,5-1 m, đã phải rào chắn cấm xe.

Tại khu vực nội đô, các tuyến đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Tố Hữu, Hà Huy Tập... ngập phổ biến 0,3-0,5 m.

Tình hình sạt lở cũng diễn biến hết sức phức tạp. Tại xã Khe Tre, đã xảy ra sạt lở mái taluy dương ở ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã, địa phương đã phối hợp xử lý và ngăn phương tiện. Khu vực đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) cũng có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân.

Nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: N.DO

Sạt lở bờ biển đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km, biển xâm thực sâu vào đất liền 50-70 m. Sạt lở đang đe dọa công trình hạ tầng và có nguy cơ mở cửa biển mới. Bờ biển qua xã Vinh Lộc cũng bị xâm thực 10-30 m trên chiều dài 2,0 km.

Đáng lo ngại, sáng sớm nay nước lũ ào ạt tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan (Huế-Đà Nẵng) tại vị trí Km14.

Nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn -Túy Loan.