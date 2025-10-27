Mưa đặc biệt to ở Huế, lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan

Sáng 27-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, cho biết do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa đặc biệt to đang diễn ra diện rộng.
Mưa rất to, dự báo có nơi trên 700 mm
Theo báo cáo, đây là đợt mưa lớn thứ ba liên tiếp từ ngày 15-10 đến nay. Chỉ riêng đợt này, tính từ 13 giờ ngày 25-10 đến 4 giờ ngày 27-10, tổng lượng mưa phổ biến 250-450 mm.
Một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như: Đỉnh Bạch Mã 1.426 mm, Khe Tre 700 mm, Hương Sơn 589 mm. Đáng chú ý, tại trạm Nam Đông, lượng mưa giờ lớn nhất đo được lên đến 104,6 mm/giờ (trong khoảng 24 giờ đến 1 giờ ngày 27-10).
Từ sáng 27-10 đến sáng 29-10, TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.
Mực nước các sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh. Tính đến 5 giờ sáng 27-10, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,91 m (dưới báo động III 0,59 m), sông Bồ tại Phú Ốc là 4,04 m (dưới báo động III 0,46 m).
Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước hai sông dự kiến sẽ tiếp tục lên và đạt trên mức báo động III.
Nhiều tuyến đường tê liệt, sạt lở nghiêm trọng
Mưa lớn đã gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông.
Về hệ thống Quốc lộ, Quốc lộ 49B qua các phường Phong Dinh, Phong Phú, Dương Nỗ bị ngập sâu 0,1-0,4 m, lực lượng chức năng đã rào chắn cấm xe.
Quốc lộ 49 bị sạt trượt taluy âm tại Km 23+800 (phường Thủy Xuân) và nhiều điểm sạt lở khác.
Hiện nay, tại quốc lộ 1 nước lũ dâng cao tràn qua đường đoạn qua xã Phú Lộc, hiện phương tiện vẫn lưu thông qua lại.
Hàng loạt tuyến đường tỉnh đã bị ngập sâu, không thể lưu thông. Nghiêm trọng nhất là đường tỉnh 21 (Điền Hương) đoạn từ Km 9+000 đến Km 10+500 bị xói lở, hư hỏng hoàn toàn. Một số tuyến đường tỉnh qua các phường Hóa Châu, xã Quảng Điền... bị ngập sâu 0,5-1 m, đã phải rào chắn cấm xe.
Tại khu vực nội đô, các tuyến đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Tố Hữu, Hà Huy Tập... ngập phổ biến 0,3-0,5 m.
Tình hình sạt lở cũng diễn biến hết sức phức tạp. Tại xã Khe Tre, đã xảy ra sạt lở mái taluy dương ở ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã, địa phương đã phối hợp xử lý và ngăn phương tiện. Khu vực đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) cũng có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân.
Sạt lở bờ biển đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km, biển xâm thực sâu vào đất liền 50-70 m. Sạt lở đang đe dọa công trình hạ tầng và có nguy cơ mở cửa biển mới. Bờ biển qua xã Vinh Lộc cũng bị xâm thực 10-30 m trên chiều dài 2,0 km.
Đáng lo ngại, sáng sớm nay nước lũ ào ạt tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan (Huế-Đà Nẵng) tại vị trí Km14.
Khẩn trương sơ tán dân, điều tiết hồ chứa
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó, bao gồm các công văn điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết các hồ chứa thủy điện Bình Điền, Hương Điền và hồ Tả Trạch.
Công tác sơ tán dân đang được khẩn trương thực hiện. Đến nay, các địa phương đã sơ tán 265 hộ/730 khẩu tại các phường Hoá Châu, An Cựu, Thanh Thuỷ, Thuỷ Xuân, Dương Nỗ.
Chính quyền cũng đã rà soát, cập nhật phương án sẵn sàng sơ tán cho 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất.