Hồ chứa Tả Trạch thượng nguồn sông Hương tăng lưu lượng xả nước 26/10/2025 16:54

(PLO)- TP Huế tăng mức điều tiết nước (từ 19 giờ 00 phút ngày 26-10) đối với hồ chứa Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương trước diễn biến mưa lớn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Chiều 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã phát lệnh vận hành điều tiết tăng lưu lượng hồ chứa nước Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương).

Cụ thể, hồ sẽ vận hành qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, ở mức 380-530 m3/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng là từ 19 giờ 00 phút ngày 26-10.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có các công văn điều chỉnh tăng lưu lượng xả của hồ thủy điện Bình Điền và hồ Hương Điền với mức xả nước qua tràn và tuabin từ 950 m3/s tới 1.800 m3/s.

Đập Đá (đập ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý) một "thước đo lũ" đối với người dân TP Huế đã bị nước tràn qua vào chiều 26-10.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế), tính đến 13 giờ ngày 26-10, các hồ chứa đang vận hành để đón lũ

Hồ thủy điện Hương Điền với lưu lượng đến hồ 1.252 m3/s, lưu lượng về hạ du 1.000 m3/s; Hồ thủy điện Bình Điền với lưu lượng đến hồ 1.514 m3/s, lưu lượng về hạ du 897 m3/s. Hồ Tả Trạch với lưu lượng đến hồ 1879 m3/s; lưu lượng về hạ du 219 m3/s.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 26-10 đến chiều 28-10, trên đất liền thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Mưa lớn đã làm nước các sông dâng cao. Tính đến 13 giờ ngày 26-10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,23 m, trên báo động II 0,23 m. Nước sông Hương tại Kim Long ở mức 1,81 m, dưới báo động II 0,19 m.

Đến nay, toàn bộ 1.075 tàu thuyền với 7.657 lao động của thành phố đã về nơi trú tránh an toàn từ ngày 20-10 và đến nay chưa ra khơi lại.

Các xã, phường đang tiến hành rà soát phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị sẵn sàng kịch bản sơ tán dân tại những nơi nguy hiểm khi có lệnh. Lực lượng chức năng cũng đã bố trí cảnh giới, rào chắn tại các tuyến đường giao thông có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa, bao gồm 20.000 kg gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 100.000 chai nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

Lực lượng quân sự (gần 3.000 người) và công an (khoảng 2.000 người) cùng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đã được huy động, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.