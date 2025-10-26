2 hồ thủy điện lớn nhất Huế cùng tăng mức xả nước tới 1.800 m3/s 26/10/2025 12:58

(PLO)- Hai thủy điện lớn là Hương Điền và Bình Điền đồng loạt tăng lưu lượng xả nước điều tiết về hạ du với lưu lượng lớn, bắt đầu từ chiều nay.

Ngày 26-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết đã ban hành các lệnh vận hành, điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua các hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền.

Cụ thể, tại hồ chứa thủy điện Bình Điền, lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin sẽ được tăng dần lên mức 950-1.800 m³/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng là từ 15 giờ 10 phút ngày 26-10.

Đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền, lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin cũng được điều chỉnh tăng dần lên mức 1.050-1.800 m³/s, bắt đầu từ 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Việc điều tiết đồng thời tại hai hồ chứa thượng nguồn này nhằm chủ động vận hành hồ, ứng phó với tình hình mưa lũ. Người dân tại các vùng trũng thấp, ven sông ở hạ du cần cập nhật thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo từ sáng sớm nay, 26-10, đến sáng sớm 28-10, tại TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.