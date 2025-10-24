Quốc lộ 49 sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi ở Huế ngập sâu 24/10/2025 19:45

(PLO)- Sau nhiều ngày mưa lớn, các vùng thấp trũng ở TP Huế đến nay vẫn đang ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt.

Chiều 24-10, nhiều nơi ở vùng thấp trũng TP Huế vẫn đang ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt; nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Quốc lộ 49, tại Km23+800 (đoạn từ Chầm đến cầu Tuần) xảy ra sạt lở ta-luy âm.

Sở Xây dựng TP Huế cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều tuyến đường trên địa bàn, khiến giao thông bị chia cắt.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 49, tại Km23+800 (đoạn từ Chầm đến cầu Tuần) đã xảy ra sạt lở ta-luy âm ra phía bờ sông Hương với chiều dài 14m. Hiện vị trí này có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đây là tuyến đường quan trọng, một trong những tuyến kết nối trung tâm TP Huế với tuyến đường tránh và lối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và tổ chức cho lưu thông một làn đường.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng 1 làn xe.

Quốc lộ 49B cũng bị ngập sâu tại nhiều đoạn qua các phường Phong Dinh, Dương Nỗ, có nơi ngập đến 0,45m. Cơ quan chức năng đã rào chắn, cấm phương tiện lưu thông qua các khu vực này.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực thấp trũng tại TP Huế nước lũ bắt đầu rút dần, một số khu vực vẫn ngập sâu.

Lực lượng chức năng phường Hóa Châu dùng thuyền tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, cho biết hiện các tuyến đường trục chính trên địa bàn phường đã bị chia cắt, ngập lụt từ 30 - 60 cm.

"Do địa bàn còn nhiều vùng thấp trũng, nhiều trường học ngập lụt nên học sinh vẫn còn nghỉ học" - ông Dương thông tin.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Hóa Châu đã dùng thuyền tiếp cận những khu vực ngập sâu để thăm hỏi, động viên và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.

Lãnh đạo phường Hóa Châu tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.