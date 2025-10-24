Người đàn ông ở Huế lau camera để người dân theo dõi lũ nhận nhiều lời khen 24/10/2025 10:08

(PLO)- Người đàn ông bắc thang lau camera khu vực Đập Đá để người dân theo dõi lũ nhận được mưa lời khen của người dân tại TP Huế.

Sáng 24-10, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hành động đẹp của một người đàn ông bắc thang lau camera của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế tại khu vực Đập Đá, giúp người dân theo dõi lũ.

Hình ảnh người đàn ông bắc thang lau camera (ảnh 1), hình ảnh từ camera trước và sau khi được lau (ảnh 2, 3).

Theo thông tin lan truyền, tối 23-10, mưa lớn xối xả khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế ngập trong nước. Người dân đã liên tục truy cập ứng dụng Đô thị thông minh (Hue-S) để theo dõi tình hình thành phố qua hệ thống camera giám sát.

Trong đó, camera được người dân quan tâm nhất là quay vào Đập Đá (đập tràn ngăn giữa sông Hương và sông Như Ý). Từ lâu, người dân địa phương xem Đập Đá như một "thước đo lũ", khi nước tràn qua đập này thì được coi là lũ về.

Anh Hóa nhận được mưa lời khen vì bắc thang lau camera Đập Đá để người dân theo dõi lũ.

Do mưa lớn, camera tại vị trí này bị nước mưa đóng khiến hình ảnh bị nhòe, người dân không thể quan sát được. Nhiều người đã lên Facebook kêu gọi ai đó ở gần có thể lau camera để tiện theo dõi.

Đáp lại lời kêu gọi, một người đàn ông đã mang theo một cây sào và bắc thang để lau camera. Được biết, người này tên Phan Hóa, chủ một hàng quán gần khu vực này.

Sau khi clip này được đăng tải, ngay lập tức nhận được nhiều lời khen, cảm kích của người dân vì đã giúp mọi người có được hình ảnh rõ nét để theo dõi mực nước trong bối cảnh mưa lũ.