Mưa như trút nước, người dân Huế trắng đêm chạy lũ

(PLO)- Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Huế ngập úng, sinh viên, người dân thức trắng đêm để "cõng" tài sản chạy lũ.

Mưa lớn kéo dài từ tối 23 đến sáng 24-10, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại TP Huế ngập sâu. Nhiều người dân, sinh viên thức đêm để "cõng" tài sản chạy lũ.

Lớn lớn dồn dập khiến nước dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Huế.
Cùng thời điểm, tại các tuyến đường Hà Huy Tập, Dương Văn An, Duy Tân... xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi nước ngập ngang đầu gối.
Người dân hối hả về nhà sau cơn mưa xối xả.
Nhiều nhà dân, khu nhà trọ sinh viên bị ngập sâu trong nước lũ.
Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu, TP Huế), đây là một trong những khu vực thấp trũng ở Huế bị ngập khá sâu.
Nhiều khu phòng trọ bị ngập sâu, người dân, sinh viên chong đèn để "cõng" tài sản chạy lũ.
Sinh viên dùng ghế kê cao giường và đồ đạc đề phòng nước lũ tiếp tục dâng cao.
Sinh viên kê cao đồ đạc, phòng tránh nước lũ tiếp tục dâng cao.
Nhiều đồ điện được treo ở vị trí cao nhằm giảm thiểu hư hỏng nếu nước lũ tiếp tục dâng cao.
Sinh viên Trần Văn Long (trọ tại đường Nguyễn Hữu Cảnh), cho biết khoảng 1 giờ sáng là nước tràn vào phòng. Nước lên rất nhanh, các em đã ưu tiên đưa sách vở lên cao trước, sau đó đến các đồ đạc, vật dụng sinh hoạt.
Ngoài các bạn sinh viên, người dân ở khu vực thấp trũng "cõng" tài sản chạy lũ.
Lực lượng chức năng lập rào chắn, chốt chặn tại các khu vực nước sâu nguy hiểm.
Sáng 24-10, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế, cho biết mưa lớn trong đêm khiến một số khu vực trên địa bàn như đường Trần Hữu Cảnh bị ngập sâu. Đến sáng nay nước đã rút dần.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 22-10 đến 20 giờ ngày 23-10 phổ biến 60-150 mm, có nơi cao hơn như: Lộc Tiến 205.8 mm, Thuận An 230.4 mm, Bạch Mã 241.6 mm.

Dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ đêm nay 23-10 đến hết ngày 25-10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-400 mm, có nơi trên 600mm; riêng các xã/phường: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, các xã A Lưới 1-4, Phú Bài, Hưng Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây- Lăng Cô phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Từ ngày 26-10, tại TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10, diễn biến mưa lớn trên địa bàn thành phố Huế còn rất phức tạp do có sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới mới. Mưa có thể kéo dài đến tận hết tháng 10.

