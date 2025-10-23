Chống chọi với nước lũ dâng cao ở Huế

(PLO)- Nước lũ dâng cao nhiều ngày khiến cuộc sống của người dân tại phường Thuận An, TP Huế bị đảo lộn.
Đến tối 23-10, triều cường dâng cao cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm hộ gia đình ở các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ thuộc phường Thuận An, TP Huế bị ngập sâu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhiều giờ vật lộn với nước lũ
Theo người dân tại các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ, nước lũ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều căn nhà ở khu vực ven biển, ven phá Tam Giang bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, tràn vào khu dân cư từ ngày 21-10 và kéo dài đến nay.
Giao thông đi lại khó khăn
Mưa lớn cộng với triều cường dâng cao khiến quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An cùng với một số đường dân sinh ở địa phương này bị ngập sâu, giao thông đi lại rất khó khăn.