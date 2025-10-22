Thời sự

TP Huế: Sóng biển dâng cao, tràn vào khu dân cư

(PLO)- Sóng biển cao, cộng với triều cường gây ngập cục bộ nhiều khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang, TP Huế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, sóng biển cao, đập mạnh vào bờ khiến nước chảy vào khu dân cư, hàng quán ven biển tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực phường Thuận An, nước biển đã chảy tràn vào khu vực các hàng quán bãi tắm và khu dân cư. Đáng chú ý, trong trận lũ lịch sử năm 1999, sóng và lũ đã mở cửa biển.

Clip: Sóng biển cao tràn vào khu dân cư, nơi từng là cửa biển năm 1999.

Không chỉ tại phường Thuận An, một số khu vực thấp trũng ven phá Tam Giang và ven biển khác như Hóa Châu, Đan Điền... nước cũng dâng cao. Nhiều nơi ngập sâu khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (13).jpg
Sáng 22-10, do ảnh hưởng của bão số 10, sóng biển tại phường Thuận An (TP Huế) dâng cao, đập mạnh dữ dội vào bờ.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (10).jpg
Bờ kè chắn sóng tạm khẩn cấp (vừa được thi công trong tháng 10) giúp chắn sóng, giảm thiểu tác động trực tiếp vào khu dân cư.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (15).jpg
Nước biển vượt qua bờ kè, tràn vào khu vực dân cư.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (16).jpg
Khu vực này (cửa biển Hòa Duân) cũng chính là nơi từng tự mở cửa biển trong trận lũ lịch sử năm 1999.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (11).jpg
Sóng lớn "tấn công" trực diện vào khu vực hàng quán ven biển của người dân.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (20).jpg
Đá và cành cây cũng bị sóng biển đẩy vào sâu trong đất liền. Ảnh: NGUYỄN DO
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (12).jpg
Khu vực bãi đỗ xe, các kho hàng khu vực bãi tắm tại phường Thuận An ngập sâu trong nước.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (6).jpg
Một số tuyến đường ở phường Thuận An bị ngập cục bộ.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (5).jpg
Người dân chuẩn bị sẵn thuyền để phục vụ việc đi lại khi dự báo nước còn tiếp tục dâng cao.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (3).jpg
Nước dâng cao khiến giao thông tại TP Huế bị ngập, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (4).jpg
Theo Đài khí tượng thủy văn TP Huế, do bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển TP Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.
chum-anh-song-bien-cao-tran-vao-khu-dan-cu-noi-tung-la-cua-bien-nam-1999 (2).jpg
Cơ quan khí tượng cảnh báo, ven biển TP Huế﻿ có nước dâng do bão cao 0,4-0,8 m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.
NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#sóng biển #TP huế #bão số 12 #biển Hòa Duân #lũ lịch sử năm 1999

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm