TP Huế: Sóng biển dâng cao, tràn vào khu dân cư 22/10/2025 12:40

Ngày 22-10, sóng biển cao, đập mạnh vào bờ khiến nước chảy vào khu dân cư, hàng quán ven biển tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực phường Thuận An, nước biển đã chảy tràn vào khu vực các hàng quán bãi tắm và khu dân cư. Đáng chú ý, trong trận lũ lịch sử năm 1999, sóng và lũ đã mở cửa biển.

Clip: Sóng biển cao tràn vào khu dân cư, nơi từng là cửa biển năm 1999.

Không chỉ tại phường Thuận An, một số khu vực thấp trũng ven phá Tam Giang và ven biển khác như Hóa Châu, Đan Điền... nước cũng dâng cao. Nhiều nơi ngập sâu khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng 22-10, do ảnh hưởng của bão số 10, sóng biển tại phường Thuận An (TP Huế) dâng cao, đập mạnh dữ dội vào bờ.

Bờ kè chắn sóng tạm khẩn cấp (vừa được thi công trong tháng 10) giúp chắn sóng, giảm thiểu tác động trực tiếp vào khu dân cư.

Nước biển vượt qua bờ kè, tràn vào khu vực dân cư.

Khu vực này (cửa biển Hòa Duân) cũng chính là nơi từng tự mở cửa biển trong trận lũ lịch sử năm 1999.

Sóng lớn "tấn công" trực diện vào khu vực hàng quán ven biển của người dân.

Đá và cành cây cũng bị sóng biển đẩy vào sâu trong đất liền. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực bãi đỗ xe, các kho hàng khu vực bãi tắm tại phường Thuận An ngập sâu trong nước.

Một số tuyến đường ở phường Thuận An bị ngập cục bộ.

Người dân chuẩn bị sẵn thuyền để phục vụ việc đi lại khi dự báo nước còn tiếp tục dâng cao.

Nước dâng cao khiến giao thông tại TP Huế bị ngập, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Huế, do bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển TP Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.