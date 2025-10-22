TP Huế: Sóng biển dâng cao, tràn vào khu dân cư

(PLO)- Sóng biển cao, cộng với triều cường gây ngập cục bộ nhiều khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang, TP Huế.
Ngày 22-10, sóng biển cao, đập mạnh vào bờ khiến nước chảy vào khu dân cư, hàng quán ven biển tại bãi biển phường Thuận An, TP Huế.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực phường Thuận An, nước biển đã chảy tràn vào khu vực các hàng quán bãi tắm và khu dân cư. Đáng chú ý, trong trận lũ lịch sử năm 1999, sóng và lũ đã mở cửa biển.
Không chỉ tại phường Thuận An, một số khu vực thấp trũng ven phá Tam Giang và ven biển khác như Hóa Châu, Đan Điền... nước cũng dâng cao. Nhiều nơi ngập sâu khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.