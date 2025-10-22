Một thuyền đánh cá bị chìm khi đang neo đậu tại Cửa Việt 22/10/2025 09:51

(PLO)- Khi đang neo đậu tại bờ kè dọc sông Thạch Hãn (xã Cửa Việt), chiếc thuyền đánh cá bất ngờ bị chìm.

Ngày 22-10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp xử lý một vụ chìm thuyền cá trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 50 cùng ngày, thuyền đánh cá của ông Bùi Minh Thắng (39 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cửa Việt) đang neo đậu tại bờ kè dọc sông thuộc khu phố 5 thì bất ngờ bị chìm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ phương tiện bất cẩn trong chằng buộc dây neo.

Một thuyền đánh cá bị chìm khi đang neo đậu tại Cửa Việt. Ảnh: V.A

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử một tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chủ thuyền kéo thuyền lên bờ. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Để ứng phó với bão số 12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lớn.

Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, hoàn lưu bão số 12 và nhiễu động đới gió đông, Quảng Trị chuẩn bị hứng đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 23 đến 26-10.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thuyền vào bờ. Ảnh: V.A

Dự báo lượng mưa phía Bắc tỉnh phổ biến từ 200-350mm, phía Nam tỉnh phổ biến 300-400mm, có nơi trên 500mm.

Đợt mưa này có nguy cơ rất cao gây lũ lớn trên các sông. Dự kiến sông Kiến Giang có thể đạt và vượt báo động 3, sông Hiếu và sông Thạch Hãn xấp xỉ báo động 3.

Công điện cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng đô thị là rất cao, do đất đã bão hòa nước và các hồ chứa đã đạt 85-90% dung tích sau các đợt mưa lớn liên tục từ 16-10 đến 20-10.