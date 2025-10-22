Bão Thần Gió đang cách Đà Nẵng 280km, trưa nay mưa rất to 22/10/2025 08:54

(PLO)- Lúc 7 giờ sáng 22-10, tâm bão Thần Gió (Bão số 12) với cường độ cấp 10, giật cấp 12, đang cách TP Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc.

Sáng 22-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ, vị trí tâm bão Thần Gió (Bão số 12) ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Với vị trí này, tâm bão đang cách TP Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong đêm nay đến sáng ngày mai, bão số 12 ở trên vùng biển ven bờ TP Huế đến Quảng Ngãi, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền TP Huế đến Quảng Ngãi. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 15,00N-18,50N; phía Tây kinh tuyến 112,00E.

Dự báo trong đêm nay đến sáng ngày mai, bão Thần Gió ở trên vùng biển ven bờ TP. Huế đến Quảng Ngãi.

Trên biển: Dự báo do ảnh hưởng của bão Thần Gió, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới TP. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22-10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa nay đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày nay đến hết ngày 23-10.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.