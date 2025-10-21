Bão Thần Gió cách Đà Nẵng 420 km, Cục Đường bộ yêu cầu lãnh đạo sẵn sàng có mặt tại hiện trường 21/10/2025 17:41

(PLO)- Tất cả lực lượng giao thông sẵn sàng ứng phó bão số 12 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Chiều 21-10, Cục Đường bộ phát đi công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp dự án và các Sở Xây dựng trong vùng ảnh hưởng của bão số 12 (bão Thần Gió) khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông.

Cục yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án bảo vệ cầu, đường, cống, kho bãi, thiết bị thi công; chuẩn bị dầm cầu, phao, vật tư dự phòng, phương tiện và nhân lực sẵn sàng xử lý khi sự cố xảy ra.

Các Khu quản lý đường bộ phải phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng trực, phân luồng và cắm biển báo, rào chắn tại các điểm ngập nước, sạt lở, ngầm tràn. Khi phát hiện vị trí nguy hiểm, phải kiên quyết cấm người và phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Hình ảnh mây vệ tinh cho thấy bão Thần gió đang tiến nhanh vào đất liền.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ yêu cầu lãnh đạo các khu quản lý, lãnh đạo Sở Xây dựng phải có mặt tại hiện trường khi xảy ra sạt lở lớn, tắc đường. Các đơn vị phải huy động tối đa máy móc, nhân lực để thông xe nhanh nhất và phối hợp với cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương điều tiết giao thông từ xa.

Cục cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 4, 5 chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, khối lượng thi công dở dang, đồng thời phòng ngừa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó bão.

Cục Hàng hải và Đường thủy được giao kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn, không để phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải bố trí sẵn phương tiện tại khu vực trọng điểm để sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống xấu.

Cục Hàng không chỉ đạo các hãng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay, tăng cường kiểm tra sân bay, hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 21-10, tâm bão số 12 ở khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 111,9 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 420 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong ba giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.